Маневры в жестких условиях: в США начались учения Red Flag Nellis с участием F-35 (фото)

Учения известны тем, что в них используются силы противника, включая самолеты, наземные радары и имитация работы наземных средств ПВО. Кроме того, они включают кибернетические и пространственные элементы, чтобы сделать симуляцию угрозы в каждой миссии более достоверной.

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Шесть самолетов F-35 Королевских ВВС Австралии (RAAF) с 15 января участвуют в учениях по боевой подготовке Red Flag Nellis в американском штате Невада. Учения считаются самыми сложными в плане уровня боевой подготовки которую ВВС США проводят несколько раз в год. Об этом сообщила пресс-служба австралийских ВВС.

"Начались учения Red Flag Nellis 24-1, — одни из самых сложных в мире по воздушному бою. Летчики RAAF присоединились к коллегам из ВВС США и британских ВВС, чтобы отточить свои боевые навыки", — говорится в сообщении.

Маневры в рамках Red Flag Nellis продлятся до 2 февраля. Делегаты RAAF состоят примерно из 150 представителей ВВС, обеспечивающих поддержку шести самолетов F-35A Lightning II и тактической группы командования и управления.

Что известно об учениях Red Flag Nellis

Маневры Red Flag Nellis — мероприятие, начатое ВВС США в 1975 году. Оно появилось благодаря войне во Вьетнаме, в ходе которой выяснилось, что первые 10 боевых вылетов являются самыми опасными для экипажей самолетов. Эта идея нашла отражение в учениях Red Flag Nellis, где имитируется сценарий начала современной воздушной кампании в первые 10 вылетов.

Эти сложные учения известны тем, что в них используются силы агрессора, включая вражеские самолеты, наземные радары и имитацию столкновений со средствами поражения класса "земля-воздух". Кроме того, они включают кибернетические и пространственные элементы, чтобы сделать симуляцию угрозы в каждой миссии более реалистичной.

Поэтому в рамках Red Flag Nellis фактически воспроизводятся самые тяжелые условия, с которыми могут столкнуться экипажи самолетов в первых десяти вылетах, эффективно имитируя истинные угрозы и вызовы современной войны.

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Напомним, в конце ноября прошлого года на авиабазе Кадена воздушные силы США, дислоцированные в Японии, провели впечатляющие учения "Прогулка слонов". В них приняли участие более 30 самолетов всех типов, которые впоследствии были задействованы в рамках выполнения своих задач.