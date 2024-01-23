"Готовимся к худшему": вокруг Петербурга ставят зенитно-ракетные комплексы С-300, — росСМИ

По данным российских журналистов, комплексы разворачивают после серии удачных атак на портовые терминалы в Ленинградской области. По мнению местных жителей, их ждут тяжелые времена.

Российские войска размещают зенитно-ракетные комплексы в Ленинградской области вокруг Санкт-Петербурга. Об этом 23 января сообщает российское издание Astra.

Так, местный житель снял на видео размещение ЗРК С-300 — один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться.

"Ставят С-300 вокруг Питера. Так что, ребята, готовимся к худшему", — говорит автор видео.

Российские журналисты связывают это с атаками на "Петербургский нефтяной терминал" 18 января и газовый терминал компании "Новатэк в Усть-Луге 21 января.

"Это были первые атаки на Ленинградскую область с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину", — отмечает росСМИ.

Атаки на портовые терминалы возле Петербурга

18 января заявили о якобы перехвате одного беспилотника в Ленинградской области. По информации росСМИ, беспилотник, который нес на себе около трех килограммов взрывчатки, атаковал нефтяной терминал. Обломки дрона обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".

В тот же день стало известно, что атака беспилотных летательных аппаратов по нефтяному терминалу в Ленинградской области (Российская Федерация) 18 января была спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины ГУР МО).

В ночь на 21 января дроны атаковали порт "Усть-Луга", на нефтяном терминале компании "Новатэк" произошли два взрыва. Перед атаками местные жители слышали звук движения беспилотников. Согласно показаниям очевидцев, во время ударов БПЛА по терминалу там шла погрузка на восемь судов под флагами Панамы, Мальты, Либерии, Габона, Греции, Маршалловых островов, Каймановых островов и Гонконга.

По данным источника Фокуса, атака ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге — спецоперация Службы безопасности Украины.