Россия потеряет 40% экспорта нефти, если Украина будет атаковать терминалы на Балтике, — СМИ (карта)

В войне России против Украины, как считают аналитики Bloomberg, открылся новый фронт, который подчеркивает уязвимость экспорта нефти из западных портов страны, после сообщений об атаке беспилотников на объекты на побережье Балтийского моря.

Россия может потерять 40% экспорта нефти, если Украина будет атаковать терминалы на Балтийском море. Об этом сообщило издание Bloomberg.

На прошлой неделе первый в истории украинский беспилотник достиг Ленинградской области России, примерно в 1000 километрах (620 миль) от границы. Этот летательный аппарат был сбит над частным Петербургским нефтяным терминалом, не причинив ему вреда, как утверждают российские власти. Еще одна атака вызвала пожар, который остановил газоконденсатный завод ПАО "Новатэк" в порту Усть-Луга, поставлявший топливо для российской армии.

Завод также расположен рядом с некоторыми из важнейших российских нефтеэкспортных терминалов. Сергей Вакуленко, специалист нефтяного рынка, пояснил, что регулярные атаки или тяжелые беспилотники могут нарушить работу балтийских портов и привести к сокращению объемов экспорта. По его словам, если это произойдет, "Россия не будет иметь много жизнеспособных альтернатив".

Сохранение стабильности российского экспорта нефти имеет решающее значение для Кремля, который получает около 30% общих бюджетных поступлений от энергетической отрасли страны. Поток нефтедолларов помогает финансировать войну в Украине, которая длится уже третий год, а также предоставлять средства на внутренние расходы в преддверии президентских выборов в марте.

Серьезные перебои в экспорте из стран Балтии также ощущаются во всем мире. Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей нефти и в прошлом году была крупнейшим поставщиком в Китай. Запад уже длительное время не желает видеть российскую нефть на мировом рынке из-за влияния, которое это имело бы на цены.

"Остановка балтийского экспорта стала бы серьезным шоком", — сказал Виктор Курилов, старший аналитик нефтяных рынков консалтинговой компании Rystad Energy A/S.

По данным аналитической компании Kpler, на эти объекты приходится более 75% российской нефти марки Urals, основной экспортной смеси, которая поставляется в десятки стран мира.

"Новатэк" вблизи Усть-Луги Фото: Google Maps

По мнению аналитиков, в случае нападения для национальных производителей будет практически невозможно перенаправить потоки такого объема в любой другой порт.

Атакованный беспилотником завод "Новатэк" Фото: Bloomberg

Удар по нефтебазе в Петербурге

Украинские беспилотники в ночь на 18 января атаковали нефтебазу, которая расположена на территории в Ленинградской области России. Это крупнейший терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, его пропускная способность — до 12,5 млн тонн в год.

Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, 18 января заявил, что дроны, которые атаковали нефтебазу в Санкт-Петербурге, были украинского производства. Они преодолели 1250 км.

Напомним, в ISW сообщили, что новые удары по Туле и Петербургу могут вывести из строя системы ПВО РФ. Войска РФ используют системы малой дальности, такие как "Панцирь", поэтому, вероятно, снова не смогут прикрыть все важные потенциальные цели.