Как изменились "козырьки" на израильских танках Merkava за время войны (фото)

Антидронные экраны на израильских танках отличаются по форме от тех, что фиксируются на российско-украинской войне. Это связано с особенностью ведения боевых действий в секторе Газа.

Израильские Merkava 3 появляются с улучшенными "козырьками" для защиты от дронов. Во время боевых действий в секторе Газа танки сталкиваются с различными угрозами. Об этом сообщает The War Zone.

Новые изображения в сети показывают, что израильские танки Merkava 3 получили антидроновий экран в форме пирамиды, а также специальные полосы на борту, которые должны исключить прилипание магнитных самодельных бомб. В последние недели операции в секторе Газа продолжаются, но военные переходят к меньшей интенсивности.

Merkava 3 имеют стандартизированные "козырьки" Фото: Xinhua

Танк Merkava 3 находится в процессе постепенного списания, сейчас основными операторами машин являются резервные подразделения. Еще с начала войны в Израиле Merkava 3 и Merkava 4 оснащались "козырьками" для защиты от дронов. Сейчас Merkava 3 имеют более комплексную и стандартизированную форму для "козырька". Визуально они выглядят такими, что были изготовлены в заводских условиях. Они имеют более прочные опоры и каркас в верхней части, чем на предыдущих конструкциях.

Также изменилась сама форма экранов, которые теперь имеют поднятый центр, что визуально напоминает палатку или пирамиду. Благодаря форме "козырька", гранаты или другие взрывные устройства, которые попадут на нее могут упасть на землю. Также бортовые экраны получили резиновые вставки, которые должны помешать установить взрывчатку на магнитах.

Фото: Xinhua

Пока неизвестно, получат ли Merkava 4 подобные "козырьки". Сложностью для израильских военных является густонаселенность сектора Газа. Боевики могут обходить бронетехнику и бить сбоку или устанавливать взрывчатку и прятаться в тоннель.

Напомним, 14 декабря в СМИ показали, как Merkava 4 защитил от атаки РПГ с помощью комплекса Trophy.

23 ноября эксперты объяснили, есть ли альтернатива "мангалам" на бронетехнике.