Оккупанты могли зайти в Авдеевку: офицер ВСУ ответил, что это значит для Украины (видео)

В сети появилась информация, что вражеских солдат заметили на окраине города. Военнослужащий Сергей Цехоцкий рассказал, есть ли риск окружения Авдеевки российскими войсками.

21 января в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что бойцов ВС РФ заметили на улицах Авдеевки. Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона ответил, действительно ли российские оккупанты прорвались в город и что это значит для Украины.

"Как зашли, так и вышли. Кто смог выйти. В таких случаях я с уважением отношусь к институтам и экспертам, но мы, как военные, рекомендуем всем слушать официальные сводки Генерального штаба. Это будет наиболее правильное решение, которое в этой ситуации можно порекомендовать", — сказал он.

Авдеевка на карте боевых действий Фото: Deep State

Военный отрицает риск окружения Авдеевки вражескими войсками и рассмотрение выхода ВСУ из города.

"Ни на одном уровне такие вопросы не обсуждались. Все позиции достойно держатся, слева и справа. Позиции укрепляются, делаются новые ловушки для врага", — заверил Цехоцкий.

Он подчеркнул, что Россия только в Авдеевке за несколько месяцев потеряла столько же солдат, сколько СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане.

"За такой короткий промежуток времени на этом направлении было уничтожено очень большое количество живой силы оккупантов, примерно 14 тысяч человек. Только на Авдеевском направлении — за 4 месяца", — отметил офицер.

Комментарий Сергея Цехоцкого (о ситуации в Авдеевке — с 0:32)

Напомним, по предположению ISW, российской пехоте удалось зайти на 500-700 метров вглубь города. Беспилотник зафиксировал на окраине Авдеевки примерно 10 бойцов ВС РФ.

Директор Defense Express Сергей Згурец заявил, что оккупанты пытаются пробиться в тыл ВСУ. По его словам, ситуация на Авдеевском направлении — чрезвычайно сложная.