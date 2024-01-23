"Насиловал, убивал": с войны в Украине неожиданно вернулся душегуб, россияне напуганы, — СМИ

Мужчина жестоко убил женщину и должен был провести 24 года за решеткой, но подписал контракт с Минобороны РФ. Жители Владивостока оказались не готовы к тому, что насильник проведет на войне всего три месяца и приедет домой.

Российский насильник и убийца, помилованный президентом Владимиром Путиным, вернулся домой. Он провел на войне в Украине всего 3 месяца. Деталями 23 января поделились в NEWS.VL.

К журналистам обратился подписчик, возмущенный ситуацией. Георгия Повилайко, который должен был провести за решеткой 24 года, заметили в родном Владивостоке. Он три месяца воевал в Украине, а потом неожиданно оказался дома.

"Соседи звонят мне и говорят, как? Он ходит пальцы гнет! Он заключил контракт в конце октября 2023 года и уже дома, менее трех месяцев прошло! Они же на 6 месяцев контракт заключают. Как он за три приехал", — написал россиянин.

Георгий Повилайко после возвращения с "СВО" Фото: NEWS.VL Документ об освобождении Георгия Повилайко от наказания Фото: NEWS.VL

Однако он отметил, что Повилайко общается по телефону "с командиром части какой-то".

"Может ранение, конечно", — добавил мужчина.

В августе 2021 года Повилайко жестоко убил мать двоих детей Анну Кошулько. Он изнасиловал и задушил женщину, после чего уехал на море.

"Он не просто убил ее. Он напал с ножом. Насиловал, убивал, насиловал, убивал. Не просто взял и задушил ее. Она вся в гематомах, вся избитая, в крови, вся синяя. Просто ужас. Вот так... И она кричала — никто не вышел помочь. Никто...", — делился муж жертвы.

Фото Георгия Повилайко Фото: NEWS.VL

Однако уже в октябре 2023 года насильника и убийцу освободили от наказания. Оказалось, что он подписал контракт с Минобороны РФ и вместо пребывания за решеткой отправится воевать в Украину.

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