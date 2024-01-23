"Цель удара достигнута": в Минобороны РФ похвастались "успешной" атакой по Украине

В российском ведомстве заявили, что ракеты якобы били по объектам военно-промышленного комплекса Украины, где производятся ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества. На самом же деле под ударом оказались жилые дома.

Во вторник, 23 января, оккупанты совершили ракетный удар по территории Украины. В результате пострадали жилые здания в Харькове, Киеве и на Днепропетровщине, а также критические объекты инфраструктуры на территории Сумской области. При этом в России сообщили, что в жилых зданиях находились "объекты военно-промышленного комплекса, производящие ракеты и комплектующие к ним". Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве захватчиков заявили, что цели ракетного удара якобы были достигнуты.

"Сегодня утром ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества", – заявили в МО РФ.

В результате были разрушены и повреждены жилые дома, разрушениям подверглись объекты социальной и критической инфраструктуры. Известно о пяти погибших мирных жителях, десятки – пострадали.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – похвастались оккупанты.

Пост Минобороны РФ

Напомним, в Святошинском районе Киева во время российского обстрела боевая часть ракеты попала в квартиру жилого дома. Жильцов эвакуировали.

23 января ВС РФ запустили по Украине баллистические и крылатые ракеты. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове а также в Павлограде Днепропетровской области.