Жену и ребенка еще не нашли: из-под завалов в Харькове спасли мужчину (видео)
Количество погибших и пострадавших в результате утреннего обстрела города возросло. От ударов России пострадали 30 домов.
Утром 23 января ВС РФ ударили по гражданской инфраструктуре в Харькове. Из-под завалов жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела, достали мужчину. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Живой. Говорит, что под руинами остаются его жена и ребенок", — написал он.
Журналисты "24 Канала" опубликовали кадры спасения харьковчанина из-под завалов дома, в который попала российская ракета.
"Надеемся, вскоре будет известие, что удалось спасти и его семью", — отметили в СМИ.
Последствия обстрела Харькова 23 января
Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов проинформировал, что количество погибших в результате атаки ВС РФ возросло до пяти человек. Еще 51 человек получил ранения.
Мэр Харькова рассказал, что от ударов пострадали 30 жилых домов.
"Выбито около тысячи окон (на улице минус 7). В 20 домах вынуждены были отключить отопление. В 14 отключено электричество, в 12 газоснабжение", — отметил Терехов.
Он заверил, что на местах прилетов работают все соответствующие службы. В городе разворачивают три пункта обогрева.
Напомним, в результате удара ВС РФ полностью обвалился подъезд многоэтажки в Харькове. Люди оказались под завалами, среди пострадавших есть дети.
Также утром 23 января Россия атаковала столицу. В Киеве повреждены несколько домов в разных районах. Известно о 20 раненых, среди них тоже есть дети.