"Важная веха для флота": Турция ввела в строй первый отечественный фрегат TCG Istanbul

Турецкая армия продолжает усиливаться собственными разработками. К корветам класса Ada добавляется фрегат TCG Istanbul.

Военно-морские силы Турции на прошлой неделе пополнились новыми кораблями, среди которых первый отечественный фрегат TCG Istanbul. Корабль является важным моментом для развития турецкого флота. Об этом сообщает The War Zone.

Появление фрегата в турецких ВМС происходит на фоне выдающихся усилий страны по модернизации собственного флота. Фрегат Istanbul предназначен для выполнения широкого спектра миссий от наблюдения до противоподводной, противовоздушной или противолодочной войны. В строительстве первого национального фрегата в Турции привлекли 220 турецких компаний, которые работали над поставкой более 150 систем.

Строительством TCG Istanbul занималась Стамбульская морская верфь Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) под руководством Агентства оборонной промышленности страны. Контракт на строительство был подписан в апреле 2019 года, в январе 2021 года корабль спустили на воду. Всего планируется построить 7 фрегатов. Строительство 3 дополнительных TCG Istanbul одобрил исполнительный комитет оборонной промышленности Турции в начале нынешнего года. Дата ввода их в строй пока неизвестна. Однако İzmir, İçel и İzmit должны стать в строй до начала 2026 года.

Основные особенности TCG Istanbul

Авторы отмечают, что фрегаты класса Istanbul являются увеличенным вариантом корвета класса Ada. Водоизмещение фрегата составляет 3100 тонн, а Ada — 2400 тонн. На турецкий фрегат установили две немецкие силовые установки MTU Friedrichshafen и газовую турбину General Electrics LM2500. Максимальная скорость корабля составляет 30 узлов (56 км/ч), а запас хода 5700 морских миль (9100 км) при крейсерской скорости 14 узлов.

Целевой уровень локализации для Istanbul был 75%, а в результате он превысил 80%. Вооружение, пусковые установки, средства РЭБ и другие системы были разработаны турецкими компаниями.

Напомним, 18 января в Китае начали испытания новейшего фрегата Type 054B.

12 января в США сообщали, что построение новых фрегатов задерживается из-за дефицита рабочей силы.