"Ситуация достаточно непростая": ВС РФ возле Бахмута применяют новую тактику, — ВСУ (видео)

По словам офицера пресс-службы 26-й артбригады Олега Калашникова, с начала недели противник стал чаще использовать технику на поле боя, а также усиленно обстреливает позиции украинцев. Силы обороны сдерживают оккупантов.

Российские оккупанты продолжают активные действия в районе Бахмута в Донецкой области и сейчас в очередной раз фиксируется смена тактики. Об этом заявил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

По его словам, новая тактика используется противником с начала текущей недели и касается она штурмовых действий на Бахмутском и Северском направлениях. Дело в том, что ВС РФ выводят на поле боя бронированные машины и танки.

"Буквально на этой неделе противник начал уже приобщать к пехотным штурмовым действиям технику, применяет в том числе и тяжелое вооружение, такое как танки. Также использует боевые бронированные машины — выводит их непосредственно на поле боя. То есть есть у него изменение тактики. Тактика во время вражеских наступлений зависит во многом от ландшафта территории населенного пункта. Враг применяет штурмовые пехотные группы, однако, если позволяет местность может уже использовать и технику", — заявил Олег Калашников.

Отдельно офицер добавил, что российские оккупанты начали усиленно использовать разные дроны на линии соприкосновения. Речь идет про ударные, разведывательные, а также со сбросами.

Не прекращаются и регулярные обстрелы украинских позиций с помощи артиллерии и Силы обороны вынуждены отвечать противнику тем же.

"На сегодня ситуация достаточно непростая, боевые действия есть. На некоторых участках противник пытается где-то нас продвинуть, "прощупать", однако ему это не удается. Все контратаки его отбиваются", — подытожил Олег Калашников.

Напомним, 12 января сообщалось, что ВС РФ провалили наступление на востоке Украиныи все время переносят дедлайны, о чем заявил командующий Сухопутных войск Александр Сырский. По его словам, армия России так и не смогла выйти на стратегические рубежи, как требовало от нее военно-политическое руководство страны.