Детей не было: в СК "Локомотив" в Киеве возобновили тренировки после обстрела ВС РФ, — СМИ (фото)

Ракеты ВС РФ ударили по спортивному комплексу, в котором утром должны были заниматься дети. Через несколько часов тренировки возобновились, сообщили журналисты портала Telegraf.

Утром 23 января российские ракеты повредили Спортивный комплекс "Локомотив" в Киеве, который подчиняется АО "Укрзализныця". Взрыв разрушил здание на территории комплекса, могли пострадать дети и молодежь, которые регулярно тренировались. Через несколько часов тренировки возобновились. О последствиях атаки ВС РФ рассказали в Telegram-канале "Укрзализныци".

Пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что взрыв российской ракеты ранил одного человека. Враг разрушил сооружение, где занимались спортом тысячи детей и молодежь из Киева и Херсона, а также из городов, временно оккупированных россиянами — из Мариуполя и Мелитополя.

"К счастью, в момент происшествия детей на территории комплекса не было", — говорится в сообщении.

На фотографиях, опубликованных "Укрзализныцей", видны разрушения, нанесенные ВС РФ. На одной фотографии — полностью разрушенное здание, от которого осталась куча кирпича и остатки крыши. На другой — поврежденный фасад.

СК "Локомотив" в Киеве — фасад после удара ВС РФ Фото: Укрзализныця СК "Локомотив" в Киеве — разрушенное здание Фото: Укрзализныця

Журналисты портала Telegraf посетили спортивный комплекс и увидели, как отреагировали спортсмены и тренеры на обстрел ВС РФ. Согласно данным портала, дети должны были начать тренировки в 8:30 — ракета Россия ударила раньше, когда на площадках еще никого не было.

Через несколько часов в комплексе возобновились тренировки, свидетельствуют фото, опубликованные на портале. Дети среднего школьного возраста занимаются в зале, в котором сохранились стены, окна, крыша, есть электроэнергия.

СК "Локомотив" в Киеве — тренировочный зал Фото: telegraf СК "Локомотив" в Киеве — тренировка детей Фото: telegraf

На фотографиях, сделанных на открытой площадке, видно более взрослых спортсменов — они бегают по полю прямо под снегом.

СК "Локомотив" в Киеве — тренировка взрослых Фото: telegraf

На территории также присутствуют представители "Укрзализныци": определяют степень повреждения спортивного объекта.

СК "Локомотив" в Киеве — проверка состояния Фото: telegraf

Отметим, на Google maps можно увидеть, как до российского обстрела 23 января выглядела СК "Локомотив".

СК "Локомотив" в Киеве — до обстрела РФ 24 января 2024 года Фото: Google Maps

Ночной удар РФ — детали обстрела 23 января

Россия осуществила массовый ракетный удар по Украине в ночь с 22 на 23 января, ранее писал Фокус. Взрывы прогремели в нескольких районах Киева и Харькова. Во второй половине дня стало известно, что от российского обстрела погибло семь человек: спасатели продолжают разбирать завалы.

В Воздушных силах рассказали об итогах работы сил ПВО: указывается, что россияне запустили суммарно 41 ракету. Удалось сбить 21 ракету: 15 ракет Х-101 (сбили все запущенные), 5 баллистических ракет "Искандер-М" и одну управляемую авиаракету Х-59. Между тем российское Министерство обороны отчиталось о "выполнении поставленных задач": уверяют, что попали по месту производства ракет.

Напоминаем, утром 23 января ВС РФ нанесли удар по Павлограду, заявили в Днепропетровской ОГА. Между тем в СМИ рассказали, что россияне для обстрела использовали ракеты Х-101, который произвели в конце 2023 года.