По словам аналитиков, захваченные рудные месторождения Запорожской области предоставили в распоряжение россиян все необходимое для выпуска разных видов стали и изделий из нее.

С оккупацией украинских территорий РФ получила контроль над мощным индустриальным кластером Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Южный горно-металлургический комплекс на оккупированном Донбассе, например, активно поставляет сырье для производства танков на "Уралвагонзавод". Об этом пишет портал Defense Express.

Некоторые предприятия в результате вторжения были полностью разрушены, к примеру, в Мариуполе. Тогда как другие заводы в Запорожской области, оккупированной в 2022 году, а также Луганской и Донецкой с 2014 года, по большей части не пострадали и сохранили свои производственные возможности.

В довесок, захват рудных месторождений Запорожской области предоставил в распоряжение россиян полный цикл производства разных видов стали и ее производных.

Уже летом 2022 Южный горно-металлургический комплекс (ПГМК) начал поставки в РФ. Эта компания контролирует Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, "Макеевкокс", Ясиноватский коксохимический завод, Комсомольское рудоуправление, Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод.

ПГМК находится в собственности Евгения Юрченко, по некоторой информации, связанному с Медведчуком бизнесмену. В 2021 году предприятие перешло к нему от Сергея Курченко. Директора на перечисленных заводах — сплошь партийные, из "Единой России", и ведут предвыборную агитацию.

В 2022 году Алчевский металлургический комбинат продал продукции "Уралвагонзавода" (22,5 тысяч тонн металлопроката) на 2 млрд рублей. В производство стали для россиян включились и другие меткомбинаты: Енакиевский и Макеевский.

Есть сомнения в том, что поставки стали на миллиарды рублей разными комбинатами только из оккупированного Донбасса уходили на производство только вагонов, как пишут российские СМИ.

В 2022 году были налажены поставки руды из оккупированной части Запорожской области, с Запорожского железорудного комбината. То есть РФ получает сырье для продолжения войны против Украины из украинских недр.

Сотрудничество "Уралвагонзавода" и ПГМК продолжилось и в 2023 году, летом в Алчевск снова приезжали представители компании. 17 ноября заключили новое соглашение о сотрудничестве.

Итоговую статистику за год о сотрудничестве в ПГМК с "Уралвагонзаводом" не обнародовали, но представители филиалов заявляли о росте собственного производства.

В довершение всего, в декабре 2023 года на Алчевском заводе открылся толстолистовой цех. Толстолистовая сталь используется в производстве бронированных пластин танков. По словам аналитиков, можно смело говорить о том, что донбасская сталь идет на производство брони российских танков.

Вероятно, есть и другие примеры эксплуатации украинских природных ресурсов и производственных мощностей на оккупированных территориях. Вместе с тем участие ПГМК и "Уралвагонзаводом" в цепочке российского военно-промышленного комплекса делает их легитимными целями для потенциальных ракетных ударов ВСУ.

Напомним, что российские войска устанавливают бомбометные системы РБУ-6000 на старые танки.

Также сообщалось, что РФ может ударить по северной части Украины перед переизбранием Путина.