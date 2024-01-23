В Харькове из-под завалов достали тело ребенка: поисковые работы продолжаются, — ОВА (видео)

В Главном управлении ГСЧС области уточнили, что девочке было примерно 11-12 лет. Всего известно о восьми погибших, 57 человек получили травмы.

В Харькове снова возросло количество погибших в результате утреннего удара российских оккупантов. Из-под завалов спасатели достали тело ребенка. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его информации, по состоянию на 19:00 известно о восьми погибших. В Министерстве внутренних дел отметили, что 57 человек получили травмы, среди них есть шестеро детей.

Девочке было до 12 лет.

В Главном управлении ГСЧС Харьковской области уточнили, что девочке, тело которой удалось деблокировать спасателям, примерно 11-12 лет.

Кроме того, в ГСЧС добавили, что сейчас все еще продолжается поисково-спасательная операция.

Реакция России на атаку по гражданской инфраструктуре

Напомним, что в Минобороны РФ похвастались "успешной" атакой по Украине. В российском ведомстве заявили, что ракеты якобы били по объектам военно-промышленного комплекса Украины, где производят ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества. На самом же деле под ударом оказались жилые дома.

"Цель удара достигнута. Все предназначенные объекты поражены", — заявили оккупанты.

В X (бывший Twitter) российской пропагандистской газеты "Московский комсомолец" опубликовали фотографии с последствиями ракетного удара по Харькову. По словам журналистов, "уничтожены замаскированные под жилые дома объекты ВСУ".

Удар по Харькову 23 января

Напомним, 23 января Олег Синегубов сообщил, что ВС РФ ударили по многоэтажкам в Харькове. Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова, разрушив целый подъезд жилого дома. Людей ищут под завалами, среди раненых есть дети.

Кроме того, в Харькове вражеская ракета прилетела рядом с питомником с лабрадорами. Дома рядом горели, поэтому после удара животных начали эвакуировать в безопасное место.

Массированную атаку по украинским городам прокомментировал Владимир Зеленский. Он назвал это сознательным террором против украинцев. Также он поблагодарил спасателей, которые первыми приезжают на места обстрелов и спасают людей.