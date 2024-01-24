Третий раз за сутки: оккупанты снова ударили по Харькову, есть раненые (фото, видео)

По данным Харьковской областной прокуратуры, россияне нанесли удар по центру города ракетами С-300. Среди пострадавших есть четырехлетний ребенок.

Вечером 23 января Вооруженные силы Российской Федерации третий раз за сутки совершили обстрел Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

"И снова удар по жилой застройке. Ни одного военного объекта там нет. Только жилые дома, или гражданская инфраструктура, вроде магазинов, больниц, аптек и так далее.", — написал Терехов.

По информации чиновника, в результате атаки пострадали семеро людей.

В комментарии "Суспільному" Терехов отметил, что российские оккупанты нанесли удар по центру Харькова.

"Это ужасно, когда российский агрессор бьет по гражданским объектам, они же тоже понимают, что это центральная часть, что это гражданские объекты", — сообщил городской глава.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Teleram-канале сообщил, что, по предварительной информации, вечером в городе было три попадания.

По данным Синегубова, ВС РФ ударили по образовательному учреждению, а также повредили жилую инфраструктуру и автомобили. По его информации, восемь людей получили ранения.

Позже руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в комментарии "Суспільному" сообщил, что количество пострадавших выросло до девяти. Среди раненых есть четырехлетний ребенок.

"Предварительно, в самом тяжелом состоянии из девяти человек — раненая женщина с переломом бедра, у других раненых состояние легче", — сказал Фильчаков.

Глава облпрокуратуры также уточнил, что в результате российского обстрела повреждено научное учреждение, а не учебное заведение, как сообщалось ранее.

"Мы считаем, что таким образом россияне пытаются запугать гражданское население города Харькова, чтобы гражданские эвакуировались из города. Это стратегия ведения войны со стороны РФ. На наш взгляд, они и в дальнейшем будут применять такие ракетные удары", — отметил он.

Напомним, утром 23 января ВС РФ ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. По данным главы ОВА Олега Синегубова, в результате атаки был поврежден частный дом.

Спустя несколько часов оккупанты еще раз атаковали Харьков. Четыре попадания были зафиксированы в пригороде. Были повреждены жилые дома в частном секторе. В другом районе ВС РФ разрушили санаторную школу для больных детей. Одна из ракет также попала в газопровод.