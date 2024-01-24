Не могут "зачистить": ВС РФ не имеют успеха в Крынках из-за тактики ВСУ, — ISW (карты)

На южном отрезке фронта россияне атаковали позиции ВСУ шесть раз, рассказали в украинском командовании. При этом противник воспользовался погодой и массированно запускал КАБы и дроны.

Подразделения ВС РФ третий месяц подряд пытаются вернуть контроль над селом Крынки на левобережье Херсонщины, которое удалось освободить бойцам ВСУ. Вражеские войска не имеют успеха благодаря дронам и артиллерии Сил обороны, которые держат местность под огневым контролем. О деталях ситуации на южном и других отрезках фронта говорится в аналитическом отчете Института изучения войны, опубликованном 23 января.

Аналитики ISW ссылаются на информацию, полученную из сообщений российских военкоров. В частности, военкоры утверждают, что российские войска не могут противодействовать ВСУ в Крынках из-за беспилотников, используемых украинскими военными.

Кроме того, как указывают пропагандисты в Telegram-канале "Дневник Десантника", Силы обороны наносят массированные артиллерийские удары по местности на левобережье и мешают действиям оккупантов. По их словам, в Крынках продолжаются "жестокие бои".

Ситуация в Крынках — бои 23 января Фото: Скриншот

Также в аналитическом отчете упоминается заявление начальницы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк о событиях на Херсонском отрезке фронта. По ее словам, ВС РФ в течение последних суток штурмовали позиции ВСУ в Крынках только один раз (по состоянию на утро 23 января). Штурм был безрезультатным, тогда как украинские военные продолжают действовать, чтобы "расширить плацдарм".

Бои на юге — события 23 января 2024 года Фото: Скриншот

В то же время, как утверждает Гуменюк, россияне воспользовались хорошей погодой, чтобы применить дроны и управляемые авиабомбы.

Бои на юге — детали от ISW Фото: ISW

Бои на юге и востоке — детали

В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 23 января указали количество российских штурмов, которые состоялись за прошедшие сутки: под Купянском — одна атака ВС РФ, под Лиманом — шесть, под Бахмутом — две, под Авдеевкой — 12, под Марьинкой — девять, под Работиным-Вербовым — четыре, на левобережье Херсонщины — шесть.

Между тем аналитики ISW отметили, что россияне якобы оккупировали село Плетеневка, расположенное в 1 км от границы Белгородской области РФ к северо-востоку от Харькова — информация подтверждения не нашла. Также в отчете указывается на боевые действия в районе Купянска — возле сел Крохмальное, Табаковки и Берестового. Под Бахмутом подразделения ВСУ удерживают западную часть руин села Богдановка на северном фланге, возле Авдеевки удерживается часть села Степного, на остальных участках фронта на востоке и юге — продолжаются позиционные бои, указывается в отчете аналитиков.

Бои на востоке — горячие точки на Харьковщине и Луганщине 23 января Фото: ISW Бои на востоке — горячие точки под Авдеевкой и Марьинкой23 января Фото: ISW Бои на востоке — горячие точки под Бахмутом 23 января Фото: ISW Бои на востоке — горячие точки под Роботиным и Вербовым 23 января Фото: ISW

Отметим, 22 января в отчете ISW исследовали удары ВСУ по объектам РФ в Туле и Санкт-Петербурге. Отметили, что успешность атаки свидетельствует о беспомощности сил ПВО в данной местности. 21 января аналитики заявили, что врагу удалось продвинуться возле двух населенных пунктов на востоке — возле Крохмального и неподалеку от Ивановки.

Напоминаем, 23 января боец ВСУ рассказал об особенностях атак ВС РФ возле Авдеевки. По словам бойца, местность вокруг позиций Сил обороны покрыта замерзшими телами российских солдат.