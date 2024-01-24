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Не могут "зачистить": ВС РФ не имеют успеха в Крынках из-за тактики ВСУ, — ISW (карты)

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Фото: Минобороны Украины | Бойцы ВСУ удерживают плацдарм на левобережье с помощью БПЛА

На южном отрезке фронта россияне атаковали позиции ВСУ шесть раз, рассказали в украинском командовании. При этом противник воспользовался погодой и массированно запускал КАБы и дроны.

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Подразделения ВС РФ третий месяц подряд пытаются вернуть контроль над селом Крынки на левобережье Херсонщины, которое удалось освободить бойцам ВСУ. Вражеские войска не имеют успеха благодаря дронам и артиллерии Сил обороны, которые держат местность под огневым контролем. О деталях ситуации на южном и других отрезках фронта говорится в аналитическом отчете Института изучения войны, опубликованном 23 января.

Аналитики ISW ссылаются на информацию, полученную из сообщений российских военкоров. В частности, военкоры утверждают, что российские войска не могут противодействовать ВСУ в Крынках из-за беспилотников, используемых украинскими военными.

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Кроме того, как указывают пропагандисты в Telegram-канале "Дневник Десантника", Силы обороны наносят массированные артиллерийские удары по местности на левобережье и мешают действиям оккупантов. По их словам, в Крынках продолжаются "жестокие бои".

Бои в Крынках, ВС РФ Крынки, ВС РФ штурмы, Херсонская область Fullscreen
Ситуация в Крынках — бои 23 января
Фото: Скриншот

Также в аналитическом отчете упоминается заявление начальницы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк о событиях на Херсонском отрезке фронта. По ее словам, ВС РФ в течение последних суток штурмовали позиции ВСУ в Крынках только один раз (по состоянию на утро 23 января). Штурм был безрезультатным, тогда как украинские военные продолжают действовать, чтобы "расширить плацдарм".

Бои на юге, ВСУ Херсонская область, бои Крынки, бои Крынки Fullscreen
Бои на юге — события 23 января 2024 года
Фото: Скриншот

В то же время, как утверждает Гуменюк, россияне воспользовались хорошей погодой, чтобы применить дроны и управляемые авиабомбы.

События возле Крынок, ВС РФ Крынки, 23 января, ISW Fullscreen
Бои на юге — детали от ISW
Фото: ISW

Бои на юге и востоке — детали

В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 23 января указали количество российских штурмов, которые состоялись за прошедшие сутки: под Купянском — одна атака ВС РФ, под Лиманом — шесть, под Бахмутом — две, под Авдеевкой — 12, под Марьинкой — девять, под Работиным-Вербовым — четыре, на левобережье Херсонщины — шесть.

Между тем аналитики ISW отметили, что россияне якобы оккупировали село Плетеневка, расположенное в 1 км от границы Белгородской области РФ к северо-востоку от Харькова — информация подтверждения не нашла. Также в отчете указывается на боевые действия в районе Купянска — возле сел Крохмальное, Табаковки и Берестового. Под Бахмутом подразделения ВСУ удерживают западную часть руин села Богдановка на северном фланге, возле Авдеевки удерживается часть села Степного, на остальных участках фронта на востоке и юге — продолжаются позиционные бои, указывается в отчете аналитиков.

Купянск, Лиман, ISW, 23 января 2024 года Fullscreen
Бои на востоке — горячие точки на Харьковщине и Луганщине 23 января
Фото: ISW
Авдеевка, Марьинка, ISW, 23 января 2024 года Fullscreen
Бои на востоке — горячие точки под Авдеевкой и Марьинкой23 января
Фото: ISW
Бахмут, ISW, 23 января 2024 года Fullscreen
Бои на востоке — горячие точки под Бахмутом 23 января
Фото: ISW
Работино, Вербовое, ISW, 23 января 2024 года Fullscreen
Бои на востоке — горячие точки под Роботиным и Вербовым 23 января
Фото: ISW
Купянск, Лиман, ISW, 23 января 2024 года
Авдеевка, Марьинка, ISW, 23 января 2024 года
Бахмут, ISW, 23 января 2024 года
Работино, Вербовое, ISW, 23 января 2024 года

Отметим, 22 января в отчете ISW исследовали удары ВСУ по объектам РФ в Туле и Санкт-Петербурге. Отметили, что успешность атаки свидетельствует о беспомощности сил ПВО в данной местности. 21 января аналитики заявили, что врагу удалось продвинуться возле двух населенных пунктов на востоке — возле Крохмального и неподалеку от Ивановки.

Напоминаем, 23 января боец ВСУ рассказал об особенностях атак ВС РФ возле Авдеевки. По словам бойца, местность вокруг позиций Сил обороны покрыта замерзшими телами российских солдат.