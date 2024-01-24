Не можуть зачистити: ЗС РФ не мають успіху в Кринках через тактику ЗСУ, — ISW (карти)

На південному відтинку фронту росіяни атакували позиції ЗСУ шість разів, розповіли в українському командуванні. При цьому противник скористався погодою та масовано запускав КАБи і дрони.

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Підрозділи ЗС РФ третій місяць поспіль намагаються повернути контроль над селом Кринки на лівобережжі Херсонщини, яке вдалось звільнити бійцям ЗСУ. Ворожі війська не мають успіху завдяки дронам та артилерії Сил оборони, які тримають місцевість під вогневим контролем. Про деталі ситуації на південному та інших відтинках фронту ідеться у аналітичному звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 23 січня.

Аналітики ISW посилаються на інформацію, отриману з дописів російських військкорів. Зокрема, військкори стверджують, що російські війська не можуть протидіяти ЗСУ в Кринках через безпілотники, які використовуються українські військові.

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Крім того, як вказують пропагандисти у Telegram-каналі "Дневник Десантника", Сили оборони завдають масованих артилерійських ударів по місцевості на лівобережжі і заважають діям окупантів. З їхніх слів, в Кринках тривають "жорстокі бої".

Ситуація в Кринках - бої 23 січня Фото: Скриншот

Також у аналітичному звіті згадується заява начальниці пресцентру Сил оборони півдня Наталі Гуменюк щодо подій на Херсонському відтинку фронту. З її слів, ЗС РФ протягом останньої доби штурмували позиції ЗСУ в Кринках лише один раз (станом на ранок 23 січня). Штурм був безрезультатним, тоді як українські військові продовжують діяти, щоб "розширити плацдарм".

Бої на півдні - події 23 січня 2024 року Фото: Скриншот

Водночас, як стверджує Гуменюк, росіяни скористались гарною погодою, щоб застосувати дрони та керовані авіабомби.

Бої на півдні - деталі від ISW Фото: ISW

Бої на півдні та сході — деталі

У зведенні Генштабу ЗСУ станом на вечір 23 січня вказали кількість російських штурмів, які відбулись протягом минулої доби: під Куп'янськом — одна атака ЗС РФ, під Лиманом — шість, під Бахмутом — дві, під Авдіївкою — 12, під Мар'їнкою — дев'ять, під Роботиним-Вербовим — чотири, на лівобережжі Херсонщини — шість.

Тим часом аналітики ISW відзначили, що росіяни начебто окупували село Плетенівку, розташовану за 1 км від кордону Бєлгородської області РФ на північний схід від Харкова — інформація підтвердження не знайшла. Також у звіті вказують на бойові дії у районі Куп'янська — біля сіл Крохмальне, Табаківки та Берестового. Під Бахмутом підрозділи ЗСУ втримують західну частину руїн села Богданівки на північному фланзі, біля Авдіївки втримується частина села Степового, на решті ділянок фронту на сході та півдні — тривають позиційні бої, вказується у звіті аналітиків.

Бої на сході - гарячі точки на Харківщині та Луганщині 23 січня Фото: ISW Бої на сході - гарячі точки під Авдіївкою та Мар'їнкою23 січня Фото: ISW Бої на сході - гарячі точки під Бахмутом 23 січня Фото: ISW Бої на сході - гарячі точки під Роботиним та Вербовим23 січня Фото: ISW

Зазначимо, 22 січня у звіті ISW дослідили удари ЗСУ по об'єктах РФ у Тулі та Санкт-Петербурзі. Відзначили, що успішність атаки свідчить про безпорадність сил ППО у даній місцевості. 21 січня аналітики заявили, що ворогу вдалось просунутись біля двох населених пунктів на сході — біля Крохмального та неподалік від Іванівки.

Нагадуємо, 23 січня боєць ЗСУ розповів про особливості атак ЗС РФ біля Авдіївки. Зі слів бійця, місцевість навколо позицій Сил оборони вкрита замерзлими тілами російських солдатів.