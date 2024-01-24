Бить по Москве не будут: Кулеба объяснил, зачем ВСУ нужны ракеты Taurus

Руководитель МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что дискуссии о поставках этих крылатых ракет продолжаются. Он заверил, что Taurus не использовались бы для атак по России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, для чего ВСУ использовали бы авиационные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Taurus. Об этом известно из интервью, опубликованного в BILD 24 января.

Глава украинского МИД поделился, что не оставляет надежды изменить мнение Германии относительно поставок Taurus. Он рассказал, что дискуссии с правительством страны продолжаются.

"Все зависит от политических обстоятельств, реальных потребностей и требований фронта", — объяснил Кулеба.

Министр иностранных дел заверил, что Украина не собирается бить ракетами Taurus по столице РФ — у них были бы другие цели.

"Нам не нужны Taurus для нападения на Москву. Нам не нужны ракеты большой дальности, которые предоставили западные партнеры, чтобы атаковать Москву или любую другую часть территории России. Taurus нам нужен, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру за фронтом на территории Украины", — подчеркнул он.

Кулеба предупредил, что в случае победы в Украине президент РФ Владимир Путин пойдет дальше. Следующей жертвой нападения российских войск станет НАТО.

"Лучший способ обеспечить безопасность Германии и других европейских государств — это обеспечить Украину всем необходимым для победы над Россией и освобождения украинских территорий", — добавил чиновник.

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии Фокусу подтверждал, что защитники хотят Taurus. Он отметил, что такие ракеты нужны для эффективных ударов по врагу.

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что впоследствии решение о поставках ракет Taurus в Украину все же будет принято. Он отмечал, что эти ракеты имеют большую дальность полета и устойчивы к российским системам РЭБ.