На "Рамштайн" обсудили дальнобойные возможности ВСУ: какие ракеты может получить Украина

Украина может получить крылатые, противокорабельные ракеты или гибридные GLSDB, которые должны были поступить еще в прошлом году. В Минобороны Украины объяснили, что часть боеприпасов будет поступать уже в 2025 году.

23 января состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где поднималась тема дальнобойных возможностей ВСУ. В Defense Express предположили, какое новое вооружение может получить Киев.

В Министерстве обороны Украины заявили, что на заседании шла речь об усилении помощи со стороны партнеров. Запад будет развивать собственную промышленность для производства оружия, чтобы выйти на новый уровень, в частности в производстве боеприпасов. Однако отдельно в издании акцентируют на предоставлении дальнобойных возможностей для Украины.

"Отдельное внимание уделили deep strike weapon, то есть системам, которые позволяют поражать за линией соприкосновения, и есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно. Обязательства работать над тем, чтобы Украине предоставлять больше оружия для подобных ударов абсолютно четко взяли на себя партнеры, об этом говорили, отдельно уделили этому внимание", — заявил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.

Какое дальнобойное вооружение может получить Украина

Сейчас Украина имеет дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP, ограниченное количество ATACMS, а также должна получить боеприпасы GLSDB для HIMARS, которые имеют дальность 150 км. Поставки Германией крылатых ракет Taurus в издании называют не очень вероятным. Если это и произойдет, то из-за их небольшого количества в стране, Украина не сможет получить большое количество.

JASSM имеет дальность до 370 км Фото: Вікіпедія

Кроме этого есть крылатые ракеты AGM-158 JASSM, противокорабельные LRASM или ракеты ER GMLRS. Однако главным в этом вопросе будут сроки поставки. По словам Павлюка, западные партнеры взяли важные обязательства по дальнейшей поддержке Украины. Среди них некоторые сроки озвучены как 2025 год.

"Мощная поддержка Украины будет продолжаться и дальше, чтобы сказать, что в следующем году Украина получит много важных видов вооружения, в том числе таких, о которых мы не будем говорить до того, как они у нас появятся, но которые нужны Украине", — продолжил Гаврилюк.

Причиной может быть то, что западным странам нужно время для изготовления ракет и подписания контрактов в нужном количестве. Вместе с тем это не означает, что целый год Украина не будет иметь новых видов вооружений, поставки могут осуществляться непублично, считают аналитики.

Напомним, 5 января генерал Ходжес рассказал, чего ждать от ВСУ зимой 2024 года.

24 января майор ВСУ объяснил, как F-16 в тандеме со SCALP могут изменить ход войны.