Россияне будут уязвимы: майор ВСУ объяснил, как F-16 в тандеме со SCALP могут изменить ход войны

Французские крылатые ракеты SCALP помогли бы поразить Крым, порты и приграничные территории. Также необходимо уничтожить российские ЗРК, рассказал майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что целей для крылатых ракет SCALP от Франции есть много. Об этом он сообщил в интервью "24 Каналу".

"Порты, Крым, приграничные территории. Целей много, а ракет мало. Будем очень осторожно их (ракеты SCALP, — ред.) использовать", — сказал Алексей Гетьман.

Он отметил, что прежде всего нужно уничтожить российские зенитно-ракетные комплексы, а именно "Триумф", С-400.

По словам Гетьмана, он бы придержал эти ракеты до того момента, пока не появятся истребители F-16. Он отметил, что тогда можно было бы уничтожать российские ЗРК, а потом туда могли бы залетать украинские Су-24, Су-25 и МиГ-29. В результате противник имел бы возможность их перехватывать только собственными самолетами. Однако их украинские бойцы отгоняли бы или уничтожали с помощью F-16, которые прикрывали эти атакующие действия.

"Тогда россияне не будут подходить, потому что будут понимать, что уязвимы. Поэтому Керченский мост можно будет разрушить обычными бомбами", — добавил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Напомним, 20 января спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украина получит истребители F-16 тогда, когда "будет все для этого готово" — люди, которые будут пилотировать, соответствующее обслуживание для самолетов, аэродромная инфраструктура.

23 января директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых сообщил, что Украина могла получить эффективное дальнобойное вооружение, которое способно обойти российскую систему ПВО. Он отметил, что характер военных действий находится в процессе перехода на новый этап.