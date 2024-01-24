Росіяни будуть вразливі: майор ЗСУ пояснив, як F-16 у тандемі зі SCALP можуть змінити хід війни

Французькі крилаті ракети SCALP допомогли б уразити Крим, порти й прикордонні території. Також необхідно знищити російські ЗРК, розповів майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що цілей для крилатих ракет SCALP від Франції є багато. Про це він повідомив в інтерв'ю "24 Каналу".

"Порти, Крим, прикордонні території. Цілей багато, а ракет мало. Будемо дуже обережно їх (ракети SCALP, — ред.) використовувати", — сказав Олексій Гетьман.

Він зазначив, що насамперед потрібно знищити російські зенітно-ракетні комплекси, а саме "Тріумф", С-400.

За словами Гетьмана, він би притримав ці ракети до того моменту, поки не з'являться винищувачі F-16. Він наголосив, що тоді можна було б нищити російські ЗРК, а потім туди могли б залітати українські Су-24, Су-25 і МіГ-29. У результаті противник мав би можливість їх перехоплювати лише власними літаками. Проте їх українські бійці відганяли б чи нищили за допомогою F-16, які прикривали ці атакувальні дії.

"Тоді росіяни не підходитимуть, бо розумітимуть, що вразливі. Тоді Керченський міст можна буде зруйнувати звичайними бомбами", — додав майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Нагадаємо, 20 січня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Україна отримає винищувачі F-16 тоді, коли "буде все для цього готове": люди, котрі пілотуватимуть, відповідне обслуговування для літаків, аеродромна інфраструктура.

23 січня директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих повідомив, що Україна могла отримати ефективне далекобійне озброєння, яке здатне обійти російську систему ППО. Він зазначив, що характер воєнних дій перебуває в процесі переходу на новий етап.