Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Удари по військових об'єктах в РФ

"Війна переходить на інший етап": ЗСУ отримали нову далекобійну зброю, — Defense Express

зброя
ЗСУ отримали нову далекобійну зброю (ілюстративне фото)

За словами експерта Валерія Рябих, Україна зможе вражати об'єкти енергетичної інфраструктури на території РФ, які використовуються для забезпечення своїх військ паливно-мастильними матеріалами та ведення економіки.

Related video

Збройні сили України могли отримати ефективне далекобійне озброєння, здатне обійти систему протиповітряної оборони на РФ території. Це підтверджується останніми атаками на російські об'єкти в Ленінградській і Тульській областях. Про це сказав директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі каналу "Еспресо".

Згідно з думкою експерта, характер військових дій перебуває в процесі переходу на новий етап.

"Відстань до цілі по прямій становить від 700 до 900 км. Для того щоб обійти вузли російської ППО і різні загрозливі напрямки, подібна траєкторія має становити десь 1200 км. Це говорить про те, що у нас є такі далекобійні засоби, і те, що вони можуть обходити системи ППО Росії і вражати заплановані об'єкти противника", — пояснив Рябих.

Він зазначив, що наразі акцент робиться на знищенні об'єктів енергетичної інфраструктури в країні-агресорі. Ці об'єкти відіграють ключову роль у забезпеченні паливно-мастильними матеріалами для окупаційних військ і підтримці економічної активності.

"З усіх боків це показує, що ми опинилися на іншому етапі ведення бойових дій. Росіяни, які обожнюють фюрера, що засів у Кремлі, і його політику захоплення чужих територій, уже можуть спостерігати за результатом його політики безпосередньо зі своїх вікон, причому далеко від лінії фронту", — зазначив експерт.

Нагадаємо, що українські безпілотники в ніч на 18 січня атакували нафтобазу, яка розташована на території в Ленінградській області Росії. Це найбільший термінал із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, його пропускна здатність — до 12,5 млн тонн на рік.

А 21 січня експерт розповів нові подробиці атаки безпілотників у Ленінградській області. Дрони атакували об'єкти нафтового терміналу "Усть-Луга" компанії "Новатек".

У ніч на 21 січня в Росії заявили про атаку безпілотників на три області. Так, горів військовий завод у Тулі.

Нещодавно російські медіа повідомляли про атаку безпілотника на Тамбовський пороховий завод. Зазначалося, що було атаковано цех, на якому змішують продукцію, зокрема порох.