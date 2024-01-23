"Війна переходить на інший етап": ЗСУ отримали нову далекобійну зброю, — Defense Express

За словами експерта Валерія Рябих, Україна зможе вражати об'єкти енергетичної інфраструктури на території РФ, які використовуються для забезпечення своїх військ паливно-мастильними матеріалами та ведення економіки.

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Збройні сили України могли отримати ефективне далекобійне озброєння, здатне обійти систему протиповітряної оборони на РФ території. Це підтверджується останніми атаками на російські об'єкти в Ленінградській і Тульській областях. Про це сказав директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі каналу "Еспресо".

Згідно з думкою експерта, характер військових дій перебуває в процесі переходу на новий етап.

"Відстань до цілі по прямій становить від 700 до 900 км. Для того щоб обійти вузли російської ППО і різні загрозливі напрямки, подібна траєкторія має становити десь 1200 км. Це говорить про те, що у нас є такі далекобійні засоби, і те, що вони можуть обходити системи ППО Росії і вражати заплановані об'єкти противника", — пояснив Рябих.

Він зазначив, що наразі акцент робиться на знищенні об'єктів енергетичної інфраструктури в країні-агресорі. Ці об'єкти відіграють ключову роль у забезпеченні паливно-мастильними матеріалами для окупаційних військ і підтримці економічної активності.

"З усіх боків це показує, що ми опинилися на іншому етапі ведення бойових дій. Росіяни, які обожнюють фюрера, що засів у Кремлі, і його політику захоплення чужих територій, уже можуть спостерігати за результатом його політики безпосередньо зі своїх вікон, причому далеко від лінії фронту", — зазначив експерт.

Нагадаємо, що українські безпілотники в ніч на 18 січня атакували нафтобазу, яка розташована на території в Ленінградській області Росії. Це найбільший термінал із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, його пропускна здатність — до 12,5 млн тонн на рік.

А 21 січня експерт розповів нові подробиці атаки безпілотників у Ленінградській області. Дрони атакували об'єкти нафтового терміналу "Усть-Луга" компанії "Новатек".

У ніч на 21 січня в Росії заявили про атаку безпілотників на три області. Так, горів військовий завод у Тулі.

Нещодавно російські медіа повідомляли про атаку безпілотника на Тамбовський пороховий завод. Зазначалося, що було атаковано цех, на якому змішують продукцію, зокрема порох.