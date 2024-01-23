"Война переходит на другой этап": ВСУ получили новое дальнобойное оружие, – Defense Express

По словам эксперта Валерия Рябых, Украина сможет поражать объекты энергетической инфраструктуры на территории РФ, которые используются для обеспечения своих войск горюче-смазочными материалами и ведения экономики.

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Вооруженные силы Украины могли получить эффективное дальнобойное вооружение, способное обойти систему противовоздушной обороны на РФ территории. Это подтверждается последними атаками на российские объекты в Ленинградской и Тульской областях. Об этом сказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире канала "Эспрессо".

Согласно мнению эксперта, характер военных действий находится в процессе перехода на новый этап.

"Расстояние до цели по прямой составляет от 700 до 900 км. Для того чтобы обойти узлы российской ПВО и различные угрожающие направления, подобная траектория должна составлять где-то 1200 км. Это говорит о том, что у нас есть такие дальнобойные средства, и то, что они могут обходить системы ПВО России и поражать запланированные объекты противника", – пояснил Рябых.

Он отметил, что в данный момент акцент делается на уничтожении объектов энергетической инфраструктуры в стране-агрессоре. Эти объекты играют ключевую роль в обеспечении горюче-смазочными материалами для оккупационных войск и поддержании экономической активности.

"Со всех стороны это показывает, что мы оказались на другом этапе ведения боевых действий. Россияне, которые обожают фюрера, который засел в Кремле и его политику захвата чужих территорий, уже могут наблюдать за результатом его политики непосредственно из своих окон, причем далеко от линии фронта", – отметил эксперт.

Напомним, что украинские беспилотники в ночь на 18 января атаковали нефтебазу, которая расположена на территории в Ленинградской области России. Это крупнейший терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, его пропускная способность — до 12,5 млн тонн в год.

А 21 января эксперт рассказал новые подробности атаки беспилотников в Ленинградской области. Дроны атаковали объекты нефтяного терминала "Усть-Луга" компании "Новатэк".

В ночь на 21 января в России заявили об атаке беспилотников на три области. Так, горел военный завод в Туле.

Недавно российские медиа сообщали об атаке беспилотника на Тамбовский пороховой завод. Отмечалось, что был атакован цех, на котором смешивают продукцию, в частности порох.