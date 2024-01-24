"Вывезли в диване": история бойца Лукьяненко, которого спасли из оккупации местные

Боец бригады имени Рыцарей Зимнего похода получил ранение во время штурмовых действий и попал в оккупацию. Местные жители спасли Артема и двух побратимов, они прятали их от оккупантов более месяца.

Украинский защитник 25-летний Артем Лукьяненко является военнослужащим 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Осенью 2022 года он более месяца вместе с двумя побратимами скрывались в погребе села Правдиное в Херсонской области, которое было оккупировано. Его смогли вывезти из оккупации в диване. Историю военнослужащего рассказали журналисты hromadske.

На начало полномасштабной войны Артему было 23 года. В июне 2022 года его согласились взять в армию при условии, что он подпишет трехлетний контракт. После этого его отправили на обучение в Великобританию. Получив базовую подготовку Артем попал в 28-ю ОМБр, где его подразделение получило задание группироваться возле села Степная Долина и готовиться к штурму Правдиного. После артподготовки бойцы двинулись на штурм. В ходе боевых действий Артем Лукьяненко получил ранение, осколок пробил шлем.

Военные имели задание идти на штурм н.п. Правидене Фото: DeepState

Штурм завершился неудачно. Вероятно, оккупанты знали о запланированном штурме, считает Артем. Раненый Лукьяненко ждал на краю Правдиного эвакуации вместе с вдвое старшим сослуживцем Сергеем, которого контузило во время боя. Однако со временем они поняли, что оказались в окружении, а побратимы вышли из села.

Поэтому бойцы решили найти пустой дом, чтобы найти лекарства и продукты, а также, чтобы их не нашли оккупанты. За несколько дней военные вышли на контакт с местными. Житель Правдиного Олег спрятал Артема с Сергеем в погребе, где был еще один военный ВСУ, 23-летний Евгений.

Подвал, где прятался Артем с побратимами Фото: hromadske

За время в оккупации Олег с семьей начали разрабатывать план побега из села, потому что оккупанты приказали выселиться из собственного дома. Враг планировал разместить там подкрепление, поэтому Олег предупредил, что надо вывезти военнослужащих. Если бы семью Олега разоблачили, их бы убили вместе с женой. Вывезти военных они хотели в Белозерку, где дочь арендовала дом. Город был тоже оккупирован.

"Худощавого и самого маленького по росту Женю предложила вывезти внутри сложенного дивана. Артема — в холодильнике, сняв резину с дверцы, чтобы туда заходил воздух. А самого старшего Сергея — под чужими документами на пассажирском месте в авто. Для этого женщина предложила использовать свидетельство о рождении ее уже умершего первого мужа. На блокпостах можно было объяснить, что другие документы с фотографией сгорели во время обстрелов", — пишут в издании.

План сразу же пришлось менять, потому что Женя запаниковал в замкнутом пространстве дивана. Туда залез Артем. До Белозерки надо было пройти 6 блокпостов оккупантов.

Семья Белых, которые спасли бойцов ВСУ Фото: hromadske

"На первом и втором блокпостах россияне с прицепа снимали и гусей, и стиральную машину. Расспрашивали: "Что здесь у вас еще есть, может, нам что-то оставите?" Думал, как сейчас еще спросят: "А что у вас в диване?" — был бы сюрприз", — размышлял Артем в дороге, будучи уверенным, что если первые 3 пройдут, то дальше его не найдут.

План сработал. Военных вывезли в оккупированную Белозерку. Там было безопаснее, но оккупанты могли зайти в любой момент. Украинское контрнаступление продолжалось, поэтому через месяц Силы обороны освободили Белозерку. А уже на следующий день Артема, Евгения и Сергея забрали побратимы во главе с капелланом 28-й бригады. Связь с командованием удалось установить еще в Правдином. Они писали в мессенджер, а потом Олег возил телефоны в Белозерку, чтобы через Wi-Fi отправлять сообщения из оккупации. После деоккупации Олег Белый также ушел в армию в возрасте 57 лет.

После этого Артем продолжил борьбу за Украину и воевал на Бахмутском направлении. Журналисты встретились с бойцом в декабре 2023 года.

"Я уже и физически, и морально истощен", — признается 25-летний воин, которого направили на лечение после нервного срыва на позициях.

Военный говорит, что он хотел бы отдохнуть, поэтому надеется на новомобилизованных.

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