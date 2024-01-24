Физиологию сложно обмануть: в ВСУ назвали идеальный возраст для мобилизации (видео)

Сейчас средний возраст военных в украинской армии — от 38 до 50 лет. Способность переносить физические нагрузки у 40-летнего значительно меньше, чем у 25-летнего, рассказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

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Генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил, что лучшими воинами являются мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом он сообщил в программе "Говорит большой Львов".

"Президент (Владимир Зеленский, — ред.) должен принять решение о снижении возрастного ценза, что касается призыва. Потому что как бы там ни было, лучшие воины — это от 18 до 25", — сказал Сергей Кривонос.

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Мобилизация в Украине: кого из мужчин могут забронировать в феврале

Также он отметил, что все население Украины должно быть готовым защищать собственный дом, в частности это должно быть задачей №1.

По словам Кривоноса, сейчас средний возраст военных в украинской армии — от 38 до 50 лет. Он отметил, что следует понимать, что способность переносить физические нагрузки у 40-летнего значительно меньше, чем у 25-летнего. Физиологию достаточно сложно обмануть, поэтому лучшими воинами являются молодые и мотивированные мужчины.

Сергей Кривонос отметил, что вопрос стоит не в опытности военных, а в обученности. Если человека правильно научить, то он может достичь результатов, однако физиологию сложно "обмануть". Кроме этого, 22-25-летние мужчины быстрее восстанавливаются, чем 40-летние.

"Надо реально смотреть на эти вещи, если мы хотим выжить как государство. Мы вынуждены будем это делать", — добавил он.

Напомним, 22 января заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что вопрос мобилизации обязателен, в нем нет ничего чрезвычайного. По его словам, мобилизация должна состояться постоянно.

Ранее сообщалось, что мужчины, которые выехали из Украины и находятся за границей более трех месяцев, должны стать на учет. Это касается призывников, военнообязанных и резервистов.