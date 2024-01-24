1000 км не проблема: украинское оружие успешно поражает цели на территории РФ, — Данилов (видео)

Как отметил секретарь СНБО, технологии производства отечественного оружия позволяют обходить российское ПВО и наносить удары вглубь территории противника.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил об успешном применении украинского оружия в уничтожении объектов военной инфраструктуры в России. Об этом он рассказал в ходе национального телемарафона.

В своем заявлении он отметил, что тысяча километров для Сил обороны Украины не представляет собой недостижимое расстояние, и страна способна проникнуть глубоко вглубь территории врага.

"Сегодня очень много уничтожается объектов военной инфраструктуры в России именно нашим родным оружием", — подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что технологии производства украинского оружия позволяют избегать обнаружения противовоздушной обороной противника.

"Производство нашего оружия на сегодня построено таким образом, что их противовоздушная оборона не всегда может все увидеть, не всегда может принять те или иные вещи. Мы очень гордимся нашими оборонными достижениями, которые есть у нашей страны", — отметил Данилов.

Глава СНБО также напомнил о значимых успехах в уничтожении врага, не только на временно оккупированных территориях, но и в российских городах.

"Я хочу напомнить, что мы очень много уже сделали полезного дела, уничтожая врага и не только на временно оккупированной территории, но и непосредственно в городе, где родился современный "фюрер" по фамилии Путин и в других городах. Я более чем уверен, что продолжение следует. И дальше будет только усиливаться вся ситуация к тому времени, пока они не уйдут с нашей земли", — резюмировал Данилов.

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Напомним, в ночь на 21 января дроны атаковали порт "Усть-Луга", на нефтяном терминале компании "Новатэк" произошли два взрыва. По данным источника Фокуса, атака ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге — спецоперация Службы безопасности Украины.

Кроме того, в ночь на 21 января взрывы раздавались в российской Туле. Сообщалось, что был атакован завод "Щегловский вал", на котором собирают "Панцирь-С" и "Панцирь-С1" и модернизируют военную бронетехнику.

Ранее, 5 января, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении средствами ПВО 10 ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью.