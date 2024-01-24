"Никаких колебаний": от Запада зависит судьба Украины, — Минобороны Великобритании

По словам британского министра Гранта Шэппса, противник намерен продолжить войну на истощение, поэтому задача союзников Киева — не допустить победы Кремля. Должны приниматься все решения, которые усилят ВСУ.

Будущее Украины сейчас находится в руках Запада, поэтому союзники должны приложить все усилия для того, чтобы Россия проиграла в этой войне. Такое мнение озвучил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в колонке для Politico.

По его словам, 2024 год несет за собой переломный момент, ведь практически половина населения планеты придет в избирательные участки на выборы. Также за эти 12 месяцев может решиться судьба яркой демократии Украины.

"Мы знаем, что Россия готова к войне на истощение, независимо от того, сколько десятков тысяч своих граждан она потеряет, и что Москва тратит все больше своих ресурсов на текущий конфликт. Расходы президента России Владимира Путина на оборону и безопасность уже достигли ошеломляющей отметки в 40 процентов бюджетных расходов страны", — заявил Грант Шэппс.

Отдельно британский министр добавил, что с самого начала года противник значительно увеличил интенсивность своих атак по мирным городам Украины.

Силы обороны тем временем продолжили освобождать свою территорию от ВС РФ и с начала вторжения уже было возвращено 50% земли. Отдельного внимания стоит тот факт, что проход в Черном море снова открыт.

Несмотря на это Киеву необходима дополнительная помощь со стороны союзников и без этого будет сложно продолжать борьбу. Лондон уже сделал свой вклад во время визита премьера Риши Сунака в Киев. Он объявил о военной поддержке на сумму 2,5 миллиардов фунтов стерлингов и пообещал, что Британия будет оставаться надежным партнеров, пока в этом будет необходимость.

Грант Шэппс послал сигнал другим своим коллегам в контактной группе по вопросам обороны Украины. Они должны принять соответствующие меры, чтобы помощь Украины не прекращалась.

"Нельзя допустить, чтобы Путин победил. Это не только придаст ему сил, поставив других наших восточноевропейских союзников под прицел России, но и станет сигналом для Китая, что все поставлено на карту. Не должно быть никаких колебаний. Никаких колебаний. Никакого ожидания, чтобы посмотреть, в какую сторону подует ветер. Путин верит, что Запад можно измотать. Он считает, что нам не хватает стратегического терпения. И мы должны доказать, что он ошибается", — подытожил Грант Шэппс.

Напомним, 15 января Грант Шэппс рассказал о сотрудничестве Британии с Украиной. По его словам, ядерная безопасность в мире под угрозой, ведь некоторые страны продолжают наращивать свой потенциал. Нынешний год может стать переломным.