Российский ИЛ-76 в день сбития летал в Сирию, — данные Flightradar (карта)

По данным сервиса трекинга авиаперелетов, борт, сбитый 24 января в Белгородской области, пролетал над Саудовской Аравией и Ираном.

Данные публичного сервиса трекинга авиаперелетов Flightradar свидетельствуют, что российский самолет Ил-76, который был сбит в Белгородской области, начал фиксироваться в 0:31 UTC в среду, 24 января, возле Сирии.

При этом российский борт направился в РФ через воздушное пространство Саудовской Аравии и Ирана.

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Падение российского самолета Ил-76 — что известно

Ил-76 — стандартный транспортный самолет и обычно достаточно надежный, свидетельствуют эксперты. Как утверждают первоначальные данные, по их словам, самолет летел на север, а не к украинской границе.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал новость о падении самолета Ил-76 в Белгородской области, где, по версии россиян, якобы "были украинские военнопленные".

"Комментарии будут чуть позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные", — сказал Подоляк изданию Reuters.

Однако военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко после анализа первых фото с места падения Ил-76 пишет об отсутствии признаков разбросанных тел.

Такого же мнения специальный экс-советник по вопросам РФ в войсках США в Европе Марк Войгер, который считает, что упавший самолет — дорогая модель, которую обычно использует российская ПВО. По его словам, перевозить на нем военнопленных — все равно, что "летать в продуктовый магазин на вертолете".

Кроме того, информацию о происшествии в Белгородской области россияне публикуют фрагментарно и выборочно.

Напомним, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в среду, 24 января, утром, что в Корочанском районе разбился военно-транспортный самолет ВКС РФ. При этом российские СМИ утверждают, что на борту якобы находились украинские военнопленные, которых везли для обмена — 65 украинских пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Напомним, 24 января британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что самолет Ил-76 во время падения в Белгородской области выглядел "целым", не разлетался на несколько частей. Это позволяет предположить, что в него не попали три ракеты, как заявляли представители РФ.