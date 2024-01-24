Деньги, оружие санкции: ЕС готовит помощь Украине в преддверии второй годовщины войны, — FT

По данным журналистов, помощь будет включать выделение Киеву 50 млрд евро в течение следующих четырех лет.

Западные партнеры Украины готовятся ввести новые ограничения в отношении Российской Федерации в преддверии второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину. В частности, будут предприняты попытки сократить объемы предоставляемой западной поддержки для данной страны. Об этом сообщает издание Financial Times.

Новые санкции предусматривают введение дополнительных ограничений в отношении юридических и физических лиц, связанных с полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году. Так, предполагается оказание помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро на протяжении следующих четырех лет. Согласно информации из источников, часть этих средств будет предоставлена немедленно после заключения соответствующего соглашения.

Кроме того, в рамках общего комплекса поддержки предусмотрено выделение 5 миллиардов евро военной помощи ежегодно, а также передача Украине доходов, полученных от замороженных активов России.

"Это деньги, оружие и санкции в то время, когда мы признаем, что украинцы нуждаются в поощрении. Но через два года мы видим, что есть пределы того, что мы можем сделать", — заявил один из дипломатов ЕС.

Основное внимание санкций будет сосредоточено на расширении списка физических и юридических лиц, подлежащих замораживанию активов и запрету на въезд. Вместе с тем, вероятно, не будут введены ограничения на импорт российского алюминия, несмотря на требования Польши и стран Балтии.

В рамках последнего обновления бюджета Европейского союза в прошлом году было предложено финансовое обеспечение. Однако этот бюджет до сих пор ожидает подписания руководителями стран-членов, что предполагается на встрече 1 февраля. В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал данное соглашение. Тем не менее, Еврокомиссия выражает готовность идти на уступки, чтобы привлечь его поддержку. Одним из конкретных предложений является предоставление возможности пересмотра финансовой помощи в будущем.

Между тем дипломаты ЕС убеждены в том, что венгерский лидер в конце концов уступит, как он это делал в предыдущих ситуациях, связанных с помощью Украине.

Еще одним дополнительным элементом является возможность предоставления Украине части помощи, впрочем, точная сумма еще обсуждается.

Кроме того, был поднят и вопрос конфискации замороженных российских активов.

"Предложение Еврокомиссии относительно российских государственных активов датировано декабрем, но оно не предусматривает фактической конфискации этих доходов и передачи их Украине", — отмечает FT.

По оценке представителей Европейского союза, поддержка захвата активов России, большинство из которых расположено в Европе, маловероятна со стороны Италии, Франции и Германии.

Напомним, 22 января сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров увеличить военную помощь. По его словам, стоит обратить внимание на эскалацию воздушного террора России, поэтому Запад может поддержать Киев. Чем больше будет такой помощи, тем раньше закончится война.