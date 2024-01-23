США тормозят помощь, но это может быть компенсировано поставками из ЕС, — эксперт (видео)

По словам директора Defense Express Сергея Згурца, украинские защитники начали переходить в активную оборону и экономить боеприпасы, ведь на нынешние показатели рассчитывать нельзя.

Related video

Украина продолжит получать помощь от западных союзников, несмотря на проблемы со стороны США. Поддержка может компенсироваться странами ЕС. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Еспресо.TV" 23 января.

По его словам, следующие несколько месяцев украинские защитники могут находиться в активной обороне и связано это с некоторыми ограничениями в поставках определенного вооружения и проблемами с поддержкой со стороны Вашингтона.

"ВСУ уже начали экономить боеприпасы. ВСУ не могут в полном объеме рассчитывать на те показатели, которые нам нужны для ведения эффективной обороны и наступательных действий", — заявил Сергей Згурец.

Отдельно он отметил, что активная оборона будет означать строительство фортификационных сооружений, подготовку резервов с расчетом на собственные способности, а также надежда на европейских партнеров, которые могут помочь ВСУ выдержать определенные трудности.

"Мы видим, что количество помощи от Британии, Германии, Франции увеличивается. Таким образом первое полугодие, пока в США тормозят помощь, будет компенсировано помощью из европейских стран", — продолжил Сергей Згурец.

Напомним, 22 января сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров увеличить военную помощь. По его словам, стоит обратить внимание на эскалацию воздушного террора России, поэтому Запад может поддержать Киев. Чем больше будет такой помощи, тем раньше закончится война.