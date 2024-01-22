Бельгия предоставит Украине более 600 млн евро военной помощь в течение года, — Умеров

По словам министра обороны Рустема Умерова, Бельгия взяла на себя обязательства по модернизации украинских ВСУ.

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Бельгия планирует в 2024 году предоставить Украине военную помощь в размере 611 миллионов евро. Об этом 22 января после телефонного разговора с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Кроме того, Умеров подчеркнул, что Бельгия взяла на себя долгосрочные обязательства по поддержке модернизации украинских Сил обороны.

"Состоялся продуктивный телефонный разговор с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер. Обсудили последние события на передовой и перспективы оборонного сотрудничества между нашими странами", — уточнил министр обороны Украины.

Умеров поблагодарил Бельгию за участие в коалиции военно-воздушных сил, особенно в программе подготовки пилотов.

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Есть условие: Бельгия подтвердила намерение передать Украине истребители F-16

Королевство Бельгия вслед за Норвегией планирует отправить два двухместных истребителя F-16 и приблизительно 50 человек в Данию в период с марта по сентябрь для проведения учений украинских пилотов.

Напомним, что бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, как истребители F-16 повлияют на ситуацию на фронте. Он отметил, что ВСУ не имели силы и средства для противодействия воздушным силам РФ во время летнего контрнаступления 2023 года. Украинские военные станут "более активными" при поддержке авиации.