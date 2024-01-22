Бельгія надасть Україні понад 600 млн євро військової допомоги протягом року, — Умєров

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, Бельгія взяла на себе зобов'язання з модернізації українських ЗСУ.

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Бельгія планує у 2024 році надати Україні військову допомогу в розмірі 611 мільйонів євро. Про це 22 січня після телефонної розмови з міністеркою оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Крім того, Умєров підкреслив, що Бельгія взяла на себе довгострокові зобов'язання з підтримки модернізації українських Сил оборони.

"Відбулася продуктивна телефонна розмова з міністеркою оборони Бельгії Людивін Дедондер. Обговорили останні події на передовій і перспективи оборонного співробітництва між нашими країнами", — уточнив міністр оборони України.

Умєров подякував Бельгії за участь у коаліції військово-повітряних сил, особливо в програмі підготовки пілотів.

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Є умова: Бельгія підтвердила намір передати Україні винищувачі F-16

Королівство Бельгія слідом за Норвегією планує відправити два двомісні винищувачі F-16 і приблизно 50 осіб до Данії в період з березня по вересень для проведення навчань українських пілотів.

Нагадаємо, що бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, як винищувачі F-16 вплинуть на ситуацію на фронті. Він зазначив, що ЗСУ не мали сили та засоби для протидії повітряним силам РФ під час літнього контрнаступу 2023 року. Українські військові стануть "більш активними" за підтримки авіації.