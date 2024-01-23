США гальмують допомогу, але це може бути компенсовано поставками з ЄС, — експерт (відео)

За словами директора Defense Express Сергія Згурця, українські захисники почали переходити в активну оборону та економити боєприпаси, адже на нинішні показники розраховувати не можна.

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Україна продовжить отримувати допомогу від західних союзників, незважаючи на проблеми з боку США. Підтримка може компенсуватися країнами ЄС. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо.TV" 23 січня.

За його словами, наступні кілька місяців українські захисники можуть перебувати в активній обороні і пов'язано це з деякими обмеженнями в постачанні певного озброєння та проблемами з підтримкою з боку Вашингтона.

"ЗСУ вже почали економити боєприпаси. ЗСУ не можуть у повному обсязі розраховувати на ті показники, які нам потрібні для ведення ефективної оборони і наступальних дій", — заявив Сергій Згурець.

Окремо він зазначив, що активна оборона означатиме будівництво фортифікаційних споруд, підготовку резервів із розрахунком на власні спроможності, а також сподівання на європейських партнерів, які можуть допомогти ЗСУ витримати певні труднощі.

"Ми бачимо, що кількість допомоги від Британії, Німеччини, Франції збільшується. Таким чином перше півріччя, поки у США гальмують допомогу, буде компенсовано допомогою з європейських країн", — продовжив Сергій Згурець.

Нагадаємо, 22 січня повідомлялося, що глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів збільшити військову допомогу. За його словами, варто звернути увагу на ескалацію повітряного терору Росії, тому Захід може підтримати Київ. Чим більше буде такої допомоги, тим раніше закінчиться війна.