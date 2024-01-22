"Що довший радіус, то коротшою буде війна": Кулеба закликав партнерів збільшити військову допомогу

Глава МЗС звернув увагу міністрів країн ЄС на ескалацію повітряного терору Росії і закликав їх збільшити і прискорити військову підтримку України.

Related video

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає своїх колег із країн Європейського Союзу надати Україні додаткове військове забезпечення. Він підкреслює, що важливим фактором у продовженні конфлікту є як кількість, так і дальність наданого озброєння. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Очільник Міністерства закордонних справ України звернув увагу на міністрів країн Європейського союзу, наголосивши на зростанні загрози повітряного терору з боку Росії, і закликав їх збільшити та прискорити надання військової підтримки для України.

"Зміцнення ППО залишається пріоритетом. "Патріоти", NASAMS, IRIS-T і SAMP-T — це абревіатури, які рятують цілі міста і тисячі людських життів. Закликаю також прискорити постачання артилерійських снарядів, дронів усіх типів і далекобійних ракет із радіусом у 300+ кілометрів. Чим більше снарядів, тим менші втрати; чим довший радіус (йдеться про радіус дії, — ред.), тим коротшою буде війна", — заявив Кулеба.

На додачу до цього, очільник Міністерства закордонних справ наголосив на важливості створення спільного простору європейських оборонних індустрій та встановлення європейського оборонного хабу на території України.

Нагадаємо, 18 січня Дмитро Кулеба заявив, що обхід санкцій проти Росії шкодить Заходу. За його словами, західні країни заплатять своєю репутацією після того, як РФ запускають ракети з їхніми компонентами, отриманими в обхід санкцій.