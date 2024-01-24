Украина не вернет оккупированные территории в ближайшее время, — президент Чехии

По словам Петра Павела, Россия — непростой противник, поэтому стоит смотреть на войну в Украине "реалистично, а не в розовых очках", как случалось прежде.

Президент Чехии Петр Павел заявил о том, что в ближнесрочной перспективе Украина не сможет деоккупировать захваченные Россией территории. Такое заявление он сделал накануне вечером 23 января на встрече с гражданами в Стршибро Таховского района. Об этом сообщает České noviny.

"Украина сейчас не находится в ситуации, когда она могла бы полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории, по крайней мере в обозримом будущем", — заявил Павел

Он также призвал демократические страны помочь достичь "наилучшего возможного результата".

Павел назвал Россию непростым противником и посоветовал смотреть на войну в Украине "реалистично, а не в розовых очках", как это часто случалось прежде. Чешский лидер также отметил важность поддержки со стороны демократического мира.

Ко всему прочему, Павел назвал верхом высокомерия слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что Россия может вести переговоры с Украиной только при условии смены нынешнего украинского руководства.

"Страна, которая вторгается на территорию своего суверенного соседа, оккупирует часть его территории два года, разрушает большую часть инфраструктуры, убивает десятки тысяч людей и заявляет, что готова вести переговоры, если избавится от руководства, законно избранного в демократических условиях", — объяснил он.

В дальнейшем он ожидает, что российское военное давление будет усиливаться, т.к. в РФ стремятся добиться больших территориальных завоеваний в преддверии президентских выборов. По его словам, даже и без конкуренции Владимиру Путину необходимо продемонстрировать избирателям решимость и результат — отсюда и потенциальные потери Украины.

Напомним, что в Чехии ответили, будут ли возвращать военнообязанных в условиях усиления мобилизации в Украине. По данным журналистов, в Чехии находится около 200 тысяч мужчин из Украины с визами разного типа.

Также сообщалось, что украинских военных заметили с противотанковыми гранатометами RPG-75M чешского производства.