Усиление мобилизации в Украине: в Чехии ответили, будут ли возвращать военнообязанных

В Украине хотят усилить мобилизацию. Теоретически мужчины, которые скрываются от призыва за границей, могут столкнуться с проблемами из-за продления своих виз.

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В Украине планируется усиление мобилизации. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в комментарии изданию ČT24 ответил, согласно ли государство возвращать военнообязанных украинцев домой.

По данным СМИ, в Чехии проживают примерно 200 тысяч мужчин из Украины по разным типам виз. Однако для их продления граждане должны предоставлять действительный паспорт.

Документ обновляют в отделении миграционной службы, где могут запросить военно-учетные документы. Таким образом процедура помогла бы выявить тех, кто скрывается за границей от мобилизации.

Однако глава чешского МИД заверил, что украинцам на территории страны ничего не угрожает. Чехия не будет возвращать домой тех, кто подлежит призыву на родине.

"Таких механизмов не существует, и они точно не будут соответствовать международному праву и обязательствам Чешской Республики на международном уровне", — подчеркнул Липавский.

Напомним, заместительница министра обороны Екатерина Черногоренко ответила, когда в Украине планируют введение электронного кабинета военнообязанного и что это изменит для граждан.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 18 января заявил, что Украина не может принудительно мобилизовать беженцев из-за рубежа. Однако, по его словам, правительство будет договариваться с другими странами о помощи в возвращении граждан домой.