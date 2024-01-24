Россияне "скрестили" морские бомбометы и башни старых танков (видео, фото)

По словам военного эксперта Александр Коваленко, из-за нехватки бронированных машин, способных прикрывать пехоту, россияне создают "гомункулов", таких как бомбометные установки РБУ-6000 на башнях поврежденных танков Т-80Б.

В интернете появились фотографии российских морских бомбометов РБУ-6000, установленных на шасси грузовиков "Урал-4320". Об этом сообщает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он добавляет, что буквально во вторник, 23 января, РБУ-6000 еще размещались на шасси старых танков Т-80Б.

"Едем дальше… Ну, с Т-80Б хотя бы есть какая-то рациональность в используемом шасси, но… Но, что дальше? РБУ-6000 на "Буханке"?" — задается вопросом Коваленко.

Фото: Telegram

Еще ранее эксперт рассказывал, как российские "кулибины" поставили бомбометы на многоцелевой бронированный тягач МТ-ЛБ, что вызвало не только вопросы "относительно точности, функциональности и эффективности такого гомункулуса".

Коваленко предполагает, что масса РБУ-6000, которая составляет 3,5 тонны, "положительно" сказалась на МТ-ЛБ. В итоге россияне снова переместили РБУ-6000, теперь на получившие повреждения башни танков Т-80Б.

"Я бы сказал, что это картина маслом. Доказательство неприспособленности МТ-ЛБ при установке таких "насестов" (что не сюрприз); дефицита в РОВ ББМ с необходимым вооружением для оказания огневой поддержки; проблем с дальнейшим ремонтом или адаптацией танков после повреждения башни", — уточнил обозреватель.

РБУ-6000 — что известно

Реактивно-бомбометная установка-6000, названная "Смерч-2" — советский реактивный морской бомбомет со стационарной наводящейся в двух плоскостях установкой с 12-ю радиально расположенными стволами. Предназначен для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника.

Фото: Википедия

РБУ-6000 может вести огонь на дистанции до 4,5 км, а бомбы РГБ-60 по сути — неуправляемый реактивный снаряд 212-мм с фугасной боевой частью массой 23,5 кг при общей массе снаряда 119 кг. Масса установки 3,5 тонны. Полностью снаряженная с РГБ-60 это еще плюс 1,5 тонны.

Российские войска еще осенью 2023 года начали устанавливать излишки противолодочных ракетных установок РБУ-6000, которыми обычно оснащаются военные корабли, на бортовые грузовики и бронированные тягачи МТ-ЛБ.

Как отмечают военные эксперты Forbes, радиус действия РБУ-6000 составляет всего несколько километров, что делает их уязвимыми для минометов, противотанковых орудий и дронов ближнего действия, не говоря уже о тяжелой артиллерии и ракетах с дальним радиусом действия.

Пока вариации с бомбометами РБУ-6000 "светились", как замечает Defense Express, буквально в единичных экземплярах. Похоже, что враг такое вооружение использует по принципу "ездит и стреляет", вероятно на тех участках, где остро ощущается потребность в дополнительных средствах поражения.

В начале мая 2023 года Фокус писал, что Россия грозит миру лазерами и роботами, которыми обещает вооружиться к концу десятилетия. По мнению местных разработчиков, РФ ничем не уступает США в производстве новых типов вооружения.