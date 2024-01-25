В РФ заявили об атаке БПЛА: в аэропорту Сочи был объявлен план "Ковер" (видео)

По данным российских медиа, в небе над Краснодарским краем пролетели несколько дронов. Также сообщалось о возгорании на нефтебазе в Туапсе.

Вечером 25 января в Краснодарском крае Российской Федерации были замечены несколько беспилотных летательных аппаратов. Местные жители видели дроны до и после возгорания на нефтебазе в Туапсе, пишет российское медиа Mash.

Ранее подписчики канала сообщали о взрывах в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. По данным издания, на нефтезаводе вспыхнул крупный пожар, территорию вокруг предприятия перекрыли.

Как отмечают журналисты, в районе завода проходит центральная трасса в сторону Сочи.

По данным медиа, из-за угрозы атаки БПЛА в Сочи был объявлен план "Ковер". В связи с этим были задержаны два рейса. Четыре воздушные судна из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы кружили в воздухе в ожидании разрешения на посадку. Некоторые самолеты были перенаправлены в Минеральные Воды и Ставрополь.

Самолеты кружили в воздухе в ожидании разрешения на посадку Фото: Mash

В Сочи задержали два рейса Фото: Скриншот

Российское агентство ТАСС подтвердило со ссылкой на Росавиацию, что в международном аэропорту Сочи были введены "ограничения для обеспечения безопасности". По данным портала, аэропорт уже возобновил свою работу.

Напомним, утром 24 января беспилотные летательные аппараты атаковали Орловскую область РФ. По информации Минобороны России, средства противовоздушной обороны якобы уничтожили четыре беспилотника.

Ранее, 22 января, в поселке Жеча Стародубского района, на территории нефтяной компании "Русснефть-Брянск", были найдены обломки дрона. По данным росСМИ, на обшивке нефтяного резервуара обнаружена вмятина.