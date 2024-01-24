БПЛА атаковали Орел в России: пострадали многоэтажки

По информации Минобороны России, средства противовоздушной обороны якобы уничтожили четыре беспилотника над Орловской областью.

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Утром 24 января беспилотные летательные аппараты атаковали Орловскую область Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram.

Оборонное ведомство РФ обвинило в атаке Украину.

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"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В РФ заявили, что якобы дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены четыре беспилотника над территорией Орловской области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что утром в регионе были обезврежены дроны. Никто из людей не пострадал.

"Друзья, звуки, которые вы слышали на небе над Орлом, результат работы Министерства обороны РФ. Сохраняйте спокойствие. Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты", — сказал Андрей Клычков.

По его словам, к местам инцидентов в Железнодорожном и Северном районах были стянуты службы для обеспечения безопасности населения.

Мэр города Орел Юрий Парахин сообщил, что БПЛА был обезврежен над Орлом. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы регионального и городского силовых блоков.

Парахин рассказал, что в результате уничтожения дрона были выбиты стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах, полный объем повреждений еще выясняется.

Напомним, 22 января беспилотник атаковал нефтяной терминал в Брянской области (РФ). Обломок дрона был найден на территории нефтяной компании "Русснефть-Брянск".

23 января в росСМИ сообщили, что вокруг Санкт-Петербурга враг размещает зенитно-ракетные комплексы. Журналисты считают, что это может быть связано с атаками на "Петербургский нефтяной терминал" 18 января и газовый терминал компании "Новатэк" в Усть-Луге 21 января.