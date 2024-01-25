"Есть попадание в промышленный объект": подробности удара БПЛА по Одессе (фото, видео)

По данным местных властей, в Хаджибейском районе Одессы повреждена жилая многоэтажка, а также выгорели складские помещения. Известно о двоих раненых.

Вечером 24 января Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одессу беспилотными летательными аппаратами "Шахед". В результате обстрела был поврежден жилой многоэтажный дом в Хаджибейском районе и сгорели складские помещения, пишет Telegram-канал "Одеса. Офіційно".

Сообщается, что спасатели ликвидировали пожар в новостройке. По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, на верхних этажах дома повреждено межэтажное перекрытие.

Согласно информации городского главы, из-за обстрела были ранены двое людей. Один пострадавший был госпитализирован в городскую больницу с ожогами и находится в состоянии средней тяжести, второй — получил ушиб при падении и отказался от госпитализации.

"Утром на месте будут работать коммунальные службы, оперативный штаб будет фиксировать повреждения имущества", — заявил Труханов.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер добавил, что ВС РФ дважды атаковали город дронами. В результате обстрела пострадала промышленная инфраструктура.

"Несмотря на результативную и плодотворную работу ПВО по отражению вражеских атак, к сожалению, в Одессе есть попадание в промышленный объект, повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры", — написал Кипер в Telegram.

Напомним, 23 января ВС РФ трижды атаковали Харьков. Вечером оккупанты ударили по центру города, повредив образовательное учреждение, гражданскую инфраструктуру и автомобили.

Кроме того, 23 января в Святошинском районе Киева во время российского обстрела боевая часть ракеты попала в квартиру жилого дома. По словам мэра столицы, боевая часть не сдетонировала.