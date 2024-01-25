Страна Африки стала новой "целью" Путина: в ISW сообщили подробности

Россия, вероятно, хочет расширить свое влияние на авторитарные режимы в Западной и Центральной Африке, рассказали аналитики Института изучения войны.

Чад, страна в Центральной Африке", может стать следующей мишенью Российской Федерации. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 24 января.

24 января президент РФ Владимир Путин встретился с лидером чадской хунты Махаматом Идрисом Деби, чтобы обсудить якобы борьбу с терроризмом в Чаде. На встрече было объявлено о предстоящем соглашении о расширении российско-чадского сотрудничества.

Кроме этого, заместители министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров встретились с представителем Чада Даго Якуба, чтобы обсудить двустороннее военно-техническое сотрудничество и региональную безопасность.

Аналитики отметили, что Россия, вероятно, хочет расширить свое участие и влияние на авторитарные режимы в Западной и Центральной Африке, в частности сосредоточившись на бывших французских колониях в Сахеле — Мали, Буркина-Фасо и Нигер.

"Кремль также может в конечном итоге поставить условия для расширения операций Африканского корпуса в Чаде, учитывая заседание российско-чадского правительства 24 января", — подчеркнули аналитики.

Также Африканский корпус, который подконтролен Минобороны России, утверждал, что сто российских военных будут выполнять охрану исполнительной власти и проводить антитеррористические операции в Буркина-Фасо, тогда как еще 200 сотрудников прибудут в страну в ближайшее время.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 17 января рассказали, что Кремль продолжает расширять влияние в странах Африки. В частности, это происходит через Минобороны РФ, и подконтрольный оборонному ведомству Африканский корпус.