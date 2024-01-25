"Атеш" разведал одно из крупнейших предприятий, производящее ракеты под Москвой (фото)

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" проектирует и выпускает ракетное вооружение различных классов, в частности ракеты Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 и комплексы типа "Бастион", "Яхонт", "Рубеж", рассказали в украинском подполье.

Украинское подполье разведало одно из крупнейших российских оборонных предприятий в Московской области (Россия). Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" разведал корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области", — говорится в сообщении.

Агенты подполья рассказали о проведении внешней разведки центрального офиса одного из крупнейших российских оборонных предприятий — корпорации "Тактическое ракетное вооружение", которая находится в городе Королев Московской области.

Партизаны отметили, что эта корпорация проектирует и выпускает ракетное вооружение различных классов, в частности ракеты Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 и ракетные комплексы типа "Бастион", "Яхонт", "Рубеж" и другие.

"Мы вычислили производственные цеха, кладовые с реагентами и техникой. Также мы, наверное, знаем расположение административного корпуса со всей документацией", — отметили в "Атеш".

Также в подполье отметили, что этот военный объект должен быть уничтожен, в частности над этой задачей работают партизаны.

Напомним, 11 января в партизанском движении "Атеш" рассказали о разведке воинской части в Московской области. Весь периметр территории тщательно охраняется вооруженными нарядами, вдоль забора развернули караульный пост.