"Дискуссий хватало": Шольц призвал не возлагать надежды на переговоры между Украиной и РФ

По словам немецкого канцлера, если Украина прекратит оборону, то перестанет существовать.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что не стоит думать, что причиной продолжения военных действий между Украиной и Россией является исключительно отсутствие переговоров. По его мнению, простого решения вопроса военных конфликтов между этими двумя странами следует не ожидать. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Канцлер Германии подчеркнул, что нет оснований полагать, что причина военных действий между Украиной и Россией исключительно в отсутствии дипломатических переговоров между Москвой и Киевом.

"Безусловно, накануне 24 февраля 2022 года дискуссий хватало, только в Минском и Нормандском форматах состоялось более 200 встреч. Результат мы все знаем: грубое и незаконное нападение России на всю Украину", — сказал Шольц.

По словам канцлера, Украина проявляет наивысшее стремление к миру. Однако, как подчеркивает немецкий политик, опосля двух лет военных действий приходится признать, что простого решения в данной ситуации не существует.

"В любом случае Путин может положить конец этой войне в любой момент", — подчеркнул Шольц.

Он подчеркнул, что прекращение обороны со стороны Украины означало бы прекращение ее существования.

"Поэтому нашим общим сигналом России должно быть: мы будем поддерживать Украину, которая борется за свое выживание и сохранение суверенитета столько, сколько необходимо", — заявил канцлер.

Глава немецкого правительства подчеркнул необходимость отправить сигнал об уверенной поддержке со стороны Европы в адрес Украины.

Напомним, что в Бундестаге 17 ноября снова не поддержали поставки немецких ракет Taurus для ВСУ. В то же время большинство депутатов продолжают выступать за то, что Киеву необходимо больше помощи от Запада, ведь от этого будут зависеть успехи на поле боя.

Издание Spiegel 20 декабря Германия рассматривает возможность провести конфискацию более 700 млн евро российских активов. По мнению следователей, изъятие средств возможно, поскольку платежное поручение для банковского холдинга J.P. Morgan считается попыткой обойти санкции Евросоюза.