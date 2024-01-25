"Вознаграждение" за мобилизацию: где в Украине выплачивают средства тем, кто пошел в армию (перечень)

Самую большую единовременную помощь в размере 50 тысяч гривен будут выплачивать во Львовской и Богодуховской (Харьковская область) громадах. Киевлянам, которые подпишут контракт на прохождение службы, обещают 30 тысяч.

В Украине продолжается военное положение, во время которого могут призывать на службу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В связи с этим в определенных городах власти выплачивают денежные бонусы тем, кто вступает в ряды ВСУ добровольно. Фокус собрал перечень городов, где добровольцы могут получить материальную помощь.

Одесса

Один из первых городов Украины, который инициировал подобные выплаты на фоне мобилизации стала Одесса. Соответствующее решение было принято в Одесском горсовете еще 29 ноября 2023 года.

Местные депутаты решили, что единовременная выплата составит 20 тысяч гривен. На внеочередной сессии 17 января к мобилизованным они добавили и тех, кто подписал контракт с ВСУ.

Городской голова Одессы Олег Труханов говорит, что порядок предоставления материальной помощи в процессе разработки, сейчас власти стремятся "довести процесс до автоматизма".

Кроме того, Труханов добавил, что для получения финансовой поддержки мобилизованный или контрактник должен принести необходимые документы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. После зачисления лица в воинскую часть, оно автоматически получает выплаты на свой счет.

Киев

Столица также присоединилась к подобным "поощрениям". За соответствующее решение Киевский горсовет проголосовал еще 7 декабря 2023 года.

Поэтому депутаты решили, что все киевляне, которые мобилизовались с 1 декабря 2023 года, будут получать единовременное пособие в размере 30 тысяч гривен.

Как сообщил "АрмияInform" депутат Киевсовета, офицер ВСУ Вадим Васильчук, 18 января власти добавили к мобилизованным и тех, кто подпишет контракт на прохождение военной службы. Сейчас соответствующие выплаты в столице еще не проводят из-за несовершенства механизма.

Львов

Решение о материальной поддержке граждан, решивших мобилизоваться в ряды ВСУ принял исполком Львовского горсовета 12 января в 2024 году.

Единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен будут выплачивать тем, кто находится на воинском учете на территории Львовской городской территориальной общины и подписал контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой.

Богодухов

Власти города Богодухов Харьковской области, обещают жителям, которые пойдут в армию, выплатить 50 тысяч гривен. Соответствующее решение горсовет принял в декабре прошлого года.

В комментарии изданию "Слободской край" мэр Владимир Белый отметил, что это будет касаться как мобилизованных, так и контрактников. Кроме того, он отметил, что материальную поддержку получат и местные жители громады, и внутренне перемещенные лица.

"Человеку надо будет предоставить подтверждение, что он пошел служить, после чего эти деньги он получит на банковскую карточку. Эти средства он может потратить на любые свои нужды. Это и как поощрение, и как поддержка, чтобы человек, который пошел служить, мог решить определенные вопросы, пока не получит первую зарплату", — рассказал городской голова.

Напомним, по словам Роман Лихачева представители ТЦК могут вручать повестки в любом общественном месте, в том числе и на блокпостах. Получив повестку необходимо явиться в территориальный центр комплектования в определенное на ней время. В случае игнорирования повестки может быть составлен административный протокол.

Также вскоре военнообязанные мужчины смогут вступить в ряды ВСУ через Государственную службу занятости. Там они смогут самостоятельно выбрать не только подразделение, в котором будут служить, но и специальность.