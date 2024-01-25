Ставка на отечественное: Турция отказывается от некоторых видов западного оружия (фото)

Вооруженные силы Турции планируют избавиться от крылатых ракет Harpoon, тяжелых торпед MK 48, а также зенитных ракет морского базирования Sea Sparrow.

Правительство Турции приняло решение заменить некоторые виды вооружения иностранного производства версиями отечественного производства. Соответствующие контракты с местными производителями уже подписаны. Об этом 24 января написали обозреватели Defence News.

Сообщается, что Минобороны Турции якобы заключили с оборонным подрядчиком Roketsan и другими отечественными организациями контракты. В частности, речь идет о серийном производстве торпеды Akya, противокорабельной крылатой ракеты Atmaca и зенитной ракеты Sapan, которые производит Roketsan.

Эти системы призваны усилить ударную мощь турецкого флота, пишут обозреватели, и тут же добавляют, что сама компания Roketsan отказалась от каких-либо комментариев.

Какие системы будут заменены

Прежде всего турецкий флот заменит противокорабельные крылатые ракеты большой дальности Harpoon. Им на смену придет отечественная ракета Atmaca, работы над которой стартовали в 2012 году.

Первое корабельное испытание было проведено в ноябре 2019 года на корвете TCG Kinaliada. После многочисленных тестирований в различных сценариях, включая стрельбу без GPS и работу в условиях жесткой радиоэлектронной борьбы, ракета была признана готовой к серийному производству.

Противокорабельная ракета Atmaca Фото: Скрин видео

Тяжелая торпеда Akya турецкого производства заменит сразу двух "коллег" — это тяжелая торпеда DM2A4 производства Atlas Elektronik и MK 48 производства Lockheed Martin.

Akya успешно прошла испытания боевой стрельбой на первой подводной лодке класса Preveze, TCG Preveze. В настоящее время идет интеграция этого оружия в класс подводных лодок, с планами последующего развертывания на лодках класса Gür.

Тежелая торпеда Akya

Также турецкий флот планирует отказаться от ракет морского базирования Sea Sparrow — их заменят ракетами Sapan. Изделием с дальностью полета более 35 километров уже оснастили фрегат Istanbul.

Кроме того, в настоящее время Roketsan интегрирует систему ПВО Siper с системой вертикального пуска Midlas на фрегатах типа "Стамбул". Ожидается, что это повысит возможности ВМФ Турции поражать воздушные цели на дальностях, превышающих 100 километров.

Напомним, Военно-морские силы Турции на прошлой неделе пополнились новыми кораблями, среди которых первый отечественный фрегат TCG Istanbul. Корабль предназначен для выполнения широкого спектра миссий от наблюдения до противоподводной, противовоздушной или противолодочной войны.