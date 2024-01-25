"Две разные стратегии": не все друзья Украины считают Путина злом, — Кулеба

По словам украинского дипломата, некоторые союзники говорят, что глава Кремля прост совершил серьезную ошибку, за которую он сам будет потом расплачиваться. Такой подход не устраивает Киев.

Некоторые украинские союзники до сих пор не осознали, что российский президент Владимир Путин является абсолютным злом. Это одна из проблем, которая существует сегодня. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Affairs.

По его словам, сейчас существует две концептуальные проблемы, которые необходимо решить. Первая касается отношения партнеров к главе Кремля, который продолжает войну против Украины.

"Даже не все наши друзья считают Путина злом. Они по-прежнему считают его человеком, лидером, совершившим серьезную ошибку, за которую ему придется расплачиваться, но не злом, которое должно быть устранено как политическая концепция, как способ ведения международных дел", — заявил Дмитрий Кулеба.

Также в МИД добавили, что Украина помнит абсолютно все случаи, когда пыталась договориться с Россией и перезагрузить отношения. Это якобы должно было умиротворить его и привлечь к сотрудничеству, чтобы решить конфликт. В результате все они провалились.

"И второй концептуальный вопрос, с которым мы все еще сталкиваемся, — это линия на то, что Россия не должна выиграть эту войну. Мы с первого дня говорили, что правильнее было бы сказать, что Украина должна выиграть эту войну. Потому что Украина должна выиграть эту войну, а Россия не должна выиграть эту войну. Это также две разные стратегии", — продолжил Дмитрий Кулеба.

В то же время украинский дипломат заявил, что после 24 февраля Запад сделал много выдающегося и замечательного, однако если бы была иная концепция, он смог бы сделать намного больше.

Сейчас уже абсолютно очевидно, что договариваться с Владимиром Путиным совершенно невозможно, как и умиротворить его.

"Стратегия должна быть очень простой, основанной на том, что мы уже обсуждали. Военным, политическим и экономическим путем поставить его в ситуацию, когда он сам пойдет на вариант сохранения лица. И когда я говорю "вариант сохранения лица", это означает, что благодаря своим пропагандистским инструментам он сможет продать собственному народу любое решение", — подытожил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 24 января сообщалось, что КНДР оказалась более эффективным партнером для РФ, чем друзья для Украины, о чем заявил Дмитрий Кулеба. По его словам, Киеву критически не хватает оружия, и это стоит жизни многим военным. Также он раскритиковал партнеров за то, что они "тонут в дискуссиях", когда нужно "плыть".