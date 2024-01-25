В Кабмине опровергли, что Украина давит на ЕС для возвращения беженцев домой

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркнула, что "принципиальная позиция" власти заключается в том, чтобы граждане, находящиеся за рубежом, и в дальнейшем имели право на временную защиту.

Украина не давит на Европейский Союз с целью возвращения украинских беженцев на Родину, в частности не убеждает сокращать финансовую поддержку или прекращать временную защиту. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, цитирует "Интерфакс-Украина".

Стефанишина опровергала распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что Киев работает с Брюсселем над возвращением украинцев, которые временно находятся на территории ЕС.

"Однозначно, это не позиция Украины о том, что украинцы должны возвращаться обратно, и поэтому должна сокращаться любая им помощь от ЕС. Этого абсолютно нет", — отметила она.

Зато, как отмечает Стефанишина, "принципиальная позиция" Украины заключается в том, чтобы граждане, находящиеся на территории Европейского Союза, и в дальнейшем имели право на временную защиту.

Она подчеркнула, что временную защиту в ЕС украинцы должны иметь "при любых условиях, и в 2025 году, и после него, и даже в случае прекращения военных действий".

"Такая возможность должна оставаться. Другой вопрос — это финансовые выплаты. К сожалению, война продолжается. Мы должны определяться относительно социальных гарантий, которые имеют граждане в каждой стране", — пояснила вице-премьер-министр.

Напомним, ранее в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger экс-нардеп Сергей Лещенко высказал мнение о том, что европейским странам следует приостановить помощь украинским беженцам, чтобы поощрить их вернуться обратно.

23 января Сергей Лещенко, пожаловался на"токсичную интерпретацию" его слов о беженцах и поблагодарил украинцев, "которые живут, творят и платят налоги в Украине".