Слишком дорого для Путина: новая стратегия Украины слишком больно бьет по РФ

Обозреватель Оуэн Мэтьюз утверждает, что Украина может полностью освободиться от нынешней зависимости в виде западного оружия. Это позволит Киеву реализовать стратегию нанесения ударов по РФ, которые могут стать революционными и победными.

Россия оказалась зависима от новой военной стратегии украинского командования, причем это касается прежде всего РФ в целом, а не ее войск на линии фронта. Об этом пишет обозреватель Оуэн Мэтьюз в британском The Spectator.

Мэтьюз подчеркивает, что Россия реально подвергается высокоточным ударам по жизненно важной инфраструктуре, от которой зависит не очередной метр завоеванной земли, а будущее ее экономики и вообще жизни. Он вспоминает атаку украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод и нефтяной терминал в Усть-Лаге Ленинградской области как яркий пример ассиметричной войны, в которой Украина успешна.

"Это также может стать ключом к тому, что война станет слишком дорогой и болезненной для Путина", — подчеркивает Мэтьюз.

И добавляет, что стратегия нанесения ударов по России там, где ей больнее всего, может стать революционной и победной.

Топливные потери России

Обозреватель The Spectator рассказывает, как на расстоянии более 1200 километров Украина лишила РФ возможности частично производить и экспортировать нефть, авиакеросин и газойль, а также экспортировать сжиженный природный газ. Мэтьюз задается вопросом, сколько недель или месяцев может пройти, пока эти структуры смогут вернуться к нормальным производственным мощностям, неизвестно. И это только один из примеров успешных операций ВСУ, замечает Мэтьюз.

"По сути, эти дроны украинского производства оказались более успешными в обеспечении соблюдения жестких санкций в отношении торговли углеводородами в России, чем все неудачные попытки Запада ограничить цены и ввести эмбарго на российский экспорт", — подчеркивает обозреватель.

Вместе с тем это та отрасль российской экономики, на которую делает стратегическую ставку президент Владимир Путин — за время войны она принесла Москве больше доходов, чем до февраля 2022 года, несмотря на поглощение около 40% государственного бюджета в военных целях. Факторами повышения доходности обозреватель издания называет напряженность на Ближнем Востоке, фактическое разрушение хуситами транспортного маршрута в Красном море, поддержку Китаем и Индией нелегального потока российской нефти благодаря танкерному флоту Греции и т.д.

Как отмечает Мэтьюз, топливная инфраструктура РФ — это множество целевых объектов с легковоспламеняющимся продуктом, которые, по его мнению, хорошо известны.

Магистральные и авиаузлы в завязке

Кроме того, продолжает Оуэн Мэтьюз, пока что единственным наземным каналом транспортировки тысячи тонн нефти остались Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные ветки. Новороссийский нефтяной терминал теперь находится всего в чуть более 200 километрах от контролируемой Украиной территории.

Вместе с тем, как уже говорил обозреватель The Spectator, удар в Усть-Луге — далеко не первый и безусловно не последний, хотя на сегодняшний день он оказался самым разрушительным с экономической точки зрения.

"Действительно, за последние две недели Украина уничтожила два дорогостоящих самолета-разведчика в Смоленске и Орле, взорвала завод по производству взрывчатого топлива в Тамбове, нанесла удар по военному заводу по производству ракет "Панцирь" в Туле и вызвала массовый пожар на нефтехранилище в Брянской области", — перечисляет Мэтьюз.

Он сообщает, что это уничтожило более 3100 тонн российской нефти. Кроме того, украинская авиация, по мнению обозревателя, выпустив британские крылатые ракеты Storm Shadow, уничтожила большой российский десантный корабль "Новочеркасск" в Крыму.

"Одновременно Россия продолжала бомбардировать явно случайные цели в центре Киева, Харькова и Одессы массированными беспилотниками-смертниками "шахед" иранского производства и крылатыми ракетами", — подчеркивает обозреватель.

Технологическая война в небе

Как замечает The Spectator, это реально инновационная война XXI века, в которой участвуют конкурирующие системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

"В тот момент, когда одна сторона разрабатывает новую технологию или тактику, другая пытается заблокировать или вывести ее из строя", — уточняет обозреватель.

Мэтьюз замечает, что в России по-прежнему существует крупная промышленная отрасль — военная электроника. Тому подтверждение ситуация в южной части Балтийского моря, когда все корабли и самолеты потеряли спутниковую навигацию GPS на 6 часов, поскольку Россия испытывала новое мощное устройство для подавления сигналов. Однако и тут у РФ есть больное место, подчеркивает обозреватель.

"У России есть одна структурная уязвимость, которой нет у Украины: ее обширность и рассредоточенная инфраструктура, которые не позволяют защитить каждый трубопровод, завод и мост. У Украины же есть еще одно преимущество: сложная индустрия дронов, организованная частными компаниями и поддерживаемая высокоэффективной системой государственного финансирования", — поясняет Мэтьюз.

И добавляет, что Россия в основном использует FPV-дроны на поле боя или иранские БПЛА для обстрела мирного населения. Однако атака украинских стратегических беспилотников знаменует собой, по мнению The Spectator, серьезную эскалацию в сфере боевых действий. При этом обозреватель соглашается с замминистра по вопросам стратегических отраслей Украины Анной Гвоздяр, которая назвала украинские БПЛА лучшими в мире.

"Развитие дронов идет быстрыми темпами. Однако существует большая разница между бюджетами россиян и украинцев, поэтому для успеха нам нужны инновации и технологии. Вот в чем мы действительно сильны", — приводит The Spectator слова замминистра.

Однако, по мнению Мэтьюз, Украине следует думать и о долгосрочной безопасности, поскольку после войны она должна будет оперативно реагировать на любую российскую агрессию. Он приводит слова главы комитета по обороне и безопасности Верховной Рады, полковника Романа Костенко, который замечает что решающее значение будут иметь ракеты и БПЛА большой дальности, которые смогут эффективно действовать против российской оборонной промышленности.

"Нам нужно оружие сдерживания против России. Они должны знать, что мы сможем ответить разрушительным образом… Это будет ответ Украины на их ядерное оружие", — подчеркивает Костенко, слова которого приводит издание.

Мэтьюз уверен, что Украина сможет полностью освободиться от ее нынешней зависимости от западного оружия, что позволит ей иметь независимый потенциал вооружения стратегического сдерживания, которое обеспечит ей безопасность.

"Ведь именно пара противокорабельных ракет Р-360 "Нептун" украинского производства (вероятно, дополненных авионикой американского производства) уничтожила российский крейсер "Москва" в апреле 2022 года", — подытоживает Оуэн Мэтьюз.

Напомним, Фокус писал о семи уроках войны от секретаря СНБО Алексея Данилова, когда ВСУ закладывают теории и практики ведения войны нового типа.

Кроме того, в российском городе Орел 9 января дроны третий раз атаковали топливно-энергетический комплекс. Ранее в объект попадали 16 ноября 2022 года и 17 сентября 2023-го.

Два мощных взрыва ночью 25 января слышали в Туапсе, это город в Краснодарском крае и крупный порт на побережье Черного моря.

РосСМИ ранее писали, что нефтеперерабатывающий завод в Туапсе атаковали три украинских дрона "Бобер".