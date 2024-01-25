"Большие и мохнатые": в 128 бригаде рассказали о "лайфхаке" для борьбы с мышами (видео)

Чтобы вывести мышей, нужно разводить не котов, а крыс, объяснили военные из 128 бригады. Теперь они крыс подкармливают салом и оберегают.

Бойцы 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ изобрели "лайфхак" для уничтожения мышей, от которых страдают в блиндажах. Пока они держат позиции в Запорожской области, с небольшими грызунами "воюют" крысы. Советы украинских бойцов опубликовали журналисты портала "Радио Свобода".

Журналисты пообщались с артиллеристом 128 бригады, который имеет позывной "Феникс" — имя бойца не указывается. Военный, который находится на позициях в Запорожской области, поделился опытом борьбы с мышами. Для этого визитеров в блиндаж и рассказал, что нужно делать.

По словам "Феникса", раньше в блиндажах мышей было столько, что они "съедали все" — даже рации. Когда удавалось уничтожить 100, то появлялось 300 новых, и бороться с ними не помогали даже коты.

Однако в какой-то момент бойцы заметили, что "лайфхак" для борьбы с мышами — это крысы. Крыс не истребляют, хотя они "большие, мохнатые и страшные". Одному из хвостатых грызунов даже дали имя, заметил боец. Теперь крыса "Борис" живет рядом с людьми и "ее никто не трогает".

"Совет всем военным — разводите крыс — они уничтожают мышей", — объяснил собеседник журналистов.

Боец рассказал, как собственными глазами видел "поединок": крысы поймали добычу и буквально дрались за нее. Между тем неподалеку другой грызун вцепился в автомат и боялся спуститься.

На сегодня, заверил "Феникс", в блиндаже живет группа из пяти существ, которые помогли справиться с нашествием меньших грызунов. Иногда бойцы их даже подкармливают салом или чипсами.

Артиллерист 128 бригады также показал журналистами пушку, на которой работает. Она советская, весит 9 тонн, получила повреждения во время боевых действий: в частности, у нее "оторвало устройство заряжания". Военный отметил, что есть определенная проблема со снарядами, говорится на видео. Учитывая состояние оружия и наличие БК, он бы хотел теперь воевать на оружии западного образца — например, на самоходной американской гаубице M109A6 "Паладин" или пушке М777.

Журналисты не указали, на каком именно отрезке фронта в Запорожской области общались с артиллеристом 18 бригады. Также не указали, когда именно велась съемка. Однако по пейзажам, которые попали в кадр, ориентировочное время — осень.

Мыши и ВСУ — детали

Ранее Фокус писал о проблеме, которая возникла на фронте с мышами. В частности, 6 декабря стало известно о росте количества бойцов, которые оказались в больницах, пострадавших от укусов. В январе издание CNN опубликовало репортаж, в котором рассказали о"мышиной эпидемии", охватившей блиндажи и украинских, и российских войск.

Отметим, 5 ноября 2024 года российская ракета "Искандер-М" попала по бойцам 128 бригады, когда их выстроили для награждения неподалеку от линии фронта. В результате взрыва погибли 19 бойцов, сообщили в Минобороны Украины.

Напоминаем, 24 января произошла авиакатастрофа с российским самолетом Ил-76, который находился в Белгородской области РФ. Украинская власть выясняет детали чрезвычайной ситуации, поскольку в росСМИ заявили, что на борту якобы были украинские пленные.