"Не в моем министерстве": Писториус не подтвердил "обмен" Taurus на Storm Shadow

По данным СМИ, Британия может купить у Германии ракеты Taurus, чтобы иметь возможность передать Украине больше Storm Shadow. При этом в Минобороны ФРГ утверждают, что им ничего не известно о такой сделке.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не располагает информацией о каких-либо планах обмена ракетами между ФРГ и Великобританией. Об этом пишет Politico 25 января.

Таки образом глава немецкого оборонного ведомства отреагировал на сообщения СМИ, согласно которым Британия хочет отправить Украине больше ракет Storm Shadow, а взамен приобрести немецкие ракеты Taurus.

"Я ничего не знаю об этом предложении. Если и идут разговоры об этом, то не в моем министерстве", — сказал Писториус.

По словам министра, прежде чем заключить какую-либо сделку с Лондоном правительство Германии должно сначала определить, "выполнима ли она или нет". Он подчеркнул, что система Taurus "не сравнима с продукцией других стран".

При этом Писториус не исключает, что в будущем Берлин все же одобрит передачу Taurus Украине. По его словам, решение по этому вопросу будет принято в ходе "дальнейших обсуждений".

"Мы должны очень тщательно взвесить условия, на которых мы это делаем. И на данный момент нового статуса по этому вопросу нет", — отметил министр.

Напомним, 24 января немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Великобритания планирует купить немецкие ракеты Taurus, чтобы иметь возможность отправить в Украину больше ракет Storm Shadow. В издании заявили, ссылаясь на свои источники, что инициатива по обмену ракетами рассматривается в ФРГ уже несколько недель.

Кроме того, журнал Spiegel сообщил, что федеральное правительство Германии открыто для такого "обмена кольцами" и "ведет переговоры с Лондоном".